ЦБ сохранил на уровне 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост долга крупных компаний

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил на третий квартал надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний с высокой долговой нагрузкой на уровне 100%, сообщил ЦБ.

С 1 апреля 2025 года, момента установления надбавки, по 1 апреля 2026 года под ее действие подпала задолженность компаний на общую сумму 3,8 трлн рублей, а банки сформировали макропруденциальный буфер капитала в отношении прироста кредитных требований в размере 63 млрд рублей.

ЦБ в будущем может продолжить повышение надбавки, если риски банков по требованиям к таким компаниям будут нарастать, отмечает регулятор.

Макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитным требованиям в иностранной валюте сохранены на прежнем уровне.

Валютизация портфеля корпоративных кредитов и облигаций с исключением влияния валютной переоценки за первый квартал 2026 года выросла незначительно - с 12,1% до 12,3%.

"В настоящий момент отсутствует необходимость создавать стимулы к девалютизации кредитного портфеля, так как кредиты в иностранной валюте в основном берут компании-экспортеры, которые обладают достаточной валютной выручкой для исполнения обязательств", - отмечает ЦБ.

ЦБ в феврале 2025 года решил ввести макропруденциальную надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой в размере 20%. Она действовала с начала второго квартала по декабрь. За апрель-ноябрь банки сформировали макропруденциальный буфер капитала в отношении прироста кредитных требований к таким компаниям в размере 24 млрд рублей, под надбавку подпала задолженность компаний на общую сумму 2,9 трлн рублей.

С 1 декабря 2025 года макропруденциальная надбавка на прирост кредитных требований банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой была увеличена с 20% до 40%. А с 1 марта 2026 года она была существенно повышена - с 40% до 100%.

