Поиск

Трамп не хочет снимать морскую блокаду с Ирана до достижения соглашения по атому

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока стороны не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме.

"Они хотят урегулирования. Они не хотят, чтобы блокада продолжалась. А я не хочу ее отменять, потому что я не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", - заявил он в интервью Axios в среду.

"Трамп сообщил, что сохранит морскую блокаду до тех пор, пока власти Ирана не согласятся на соглашение, которое развеет опасения США по поводу ядерной программы", - пишет Axios.

Президент, говоря об оказании давления на Тегеран, подчеркнул, что блокада в некотором смысле эффективнее бомбардировок. По его словам, блокада привела к тому, что Иран испытывает серьезные трудности и "задыхается, как фаршированный поросенок".

Трамп вновь предположил, что Иран испытывает сложности из-за невозможности экспортировать нефть. По словам президента США, иранские нефтехранилища и нефтепроводы "близки к тому, чтобы взорваться". При этом Axios подчеркивает, что некоторые аналитики не согласны с таким прогнозом.

Трамп в ходе интервью не стал рассуждать о том, может ли он возобновить удары по Ирану. В свою очередь, Axios сообщает со ссылкой на источники, что на данный момент президент США нацелен, прежде всего, на продолжение блокады, но может вернуться к рассмотрению и сценария с возобновлением боевых действий, если решит, что это подтолкнет Тегеран к заключению соглашения.

В то же время, по данным Axios, американское военное командование уже разработало план "непродолжительных и интенсивных ударов" по Ирану на случай, если президент решит, что такие действия потребуются. Предполагается, что подобные удары придутся, в частности, по некоторым объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее поступали сообщения, что Иран предлагал открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады. Обсуждение же ядерной проблемы Тегеран предлагал перенести на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.

Хроника 28 февраля – 29 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Хроники событий
