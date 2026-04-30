ОПЕК+ на встрече 3 мая оценит возможности по обеспечению нефтью мирового рынка

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в добровольных сокращениях добычи нефти, на встрече в воскресенье, 3 мая, оценят свои возможности по обеспечению мирового рынка нефтью и нефтепродуктами, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

ЭкономикаНовак считает, что перспективы ценовой войны из-за выхода ОАЭ из ОПЕК+ сейчас не актуальны

"В текущей ситуации, конечно, важно обеспечить рынок нефтью и нефтепродуктам. Для этого, наверное, нужно посмотреть потенциальные возможности, которые есть", - сказал Новак.

При этом он не стал отвечать на вопрос, планируют ли страны вновь высвободить на рынок часть ранее сокращенных объемов.

Вице-премьер РФ также отметил, что ему неизвестно планируют ли представители ОАЭ участвовать во встрече, переадресовав этот вопрос в секретариат ОПЕК.

Александр Новак ОПЕК+ нефть
