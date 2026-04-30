ОАК получила 9,5 млрд годовой чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по МСФО в 2025 году составила 9,5 млрд рублей против чистого убытка 14,2 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете группы.

Консолидированная выручка выросла на 40,8%, до 759 млрд рублей, в том числе от строительства и продажи воздушных судов - на 57,8%, до 469,3 млрд рублей, от проведения работ по модернизации и ремонту - на 20,2%, до 103,2 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 30,5%, до 601,5 млрд рублей. Таким образом, валовая прибыль удвоилась, составив 157,5 млрд рублей

Давление на итоговый финансовый результат группы оказали процентные расходы (73,2 млрд рублей, +23,1% г/г), а также коммерческие (57 млрд рублей, +77,4%) и управленческие (47,8 млрд рублей, +9,5%).

Положительный эффект дали 12,9 млрд рублей прибыли от выбытия дочерних организаций, подробная информация о которых в отчетности не раскрывается на основании правительственного постановления.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода снизились до 525 млрд рублей с 882 млрд рублей на конец 2024 года, относящиеся к ним кредиты и займы были на уровне 248,9 млрд рублей против 551,3 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства выросли почти до 1,7 трлн рублей с более 1,3 трлн рублей, при этом объем кредитов и займов увеличился до 557,1 млрд рублей с 328,5 млрд рублей, обязательства по договорам с покупателями достигли 648,5 млрд рублей по сравнению с 546,2 млрд рублей, торговая и прочая кредиторская задолженность - 429,7 млрд рублей с 402,9 млрд рублей.

ОАК в отчетности уточняет, что уровень ее долговой нагрузки на конец года составлял 405,3 млрд рублей против 385 млрд рублей на конец 2024 года. При этом показатель EBITDA за год взлетел до 113,5 млрд рублей с 18,3 млрд рублей. Таким образом, коэффициент долг/EBITDA за прошлый год уменьшился до 3,6х с 21х.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия, контролируется госкорпорацией "Ростех".