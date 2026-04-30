"Вертолеты России" сократили годовую чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - АО "Вертолеты России" в 2025 году снизило чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза, до 5 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 6,5%, до 322,4 млрд рублей, себестоимость продаж - на 7%, до 256,2 млрд рублей (+13%). Валовая прибыль подросла на 4,5%, до 66,3 млрд рублей.

Давление на финансовый результат группы оказали, в частности, коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (43,9 млрд рублей, +5,6% г/г).

Показатель скорректированной EBITDA за год вырос на 2,5%, до 37,2 млрд рублей. Чистый долг холдинга к концу прошлого года составлял 30,9 млрд рублей (-20,6%). Соотношение долга к EBITDA снизилось до 0,83х с 1,07х в конце 2024 г.

Долгосрочные обязательства "Вертолетов России" за прошлый год упали до 41,5 млрд рублей с 117 млрд рублей В частности, долгосрочные кредиты и займы уменьшились до 17,7 млрд рублей с 93,8 млрд рублей. Краткосрочные обязательства были на уровне 528,6 млрд против 522,4 млрд рублей, относящиеся к ним кредиты и займы подскочили до 88 млрд рублей с 33,4 млрд рублей.

После отчетной даты "Вертолеты России" заключили кредитные соглашения на 52,3 млрд рублей, сказано в отчете.

"Вертолеты России" объединяют заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих. Холдинг контролирует госкорпорация "Ростех".