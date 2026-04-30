"КАМАЗ" в I квартале снизил чистый убыток по РСБУ на 26,3%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в I квартале 2026 года снизился год к году на 26,3%, до 9,2 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка группы в отчетном периоде снизилась до 49,4 млрд рублей (-14,7%), себестоимость продаж - до 48 млрд рублей (-16,8%). Валовая прибыль составила почти 1,4 млрд рублей против 204,1 млн рублей в том же периоде прошлого года. Улучшение показателя в пресс-службе автопроизводителя связали с усилением позиций "КАМАЗа" на рынке, в том числе через расширение продаж нового модельного ряда К5.

"Только в общих продажах проникновение К5 выросло в 1,4 раза: с 9% до 13%. На финансовый результат также положительно повлияла реализуемая компанией программа по повышению эффективности производственных и управленческих процессов", - отмечается в комментарии "КАМАЗа" к отчетности.

Процентные расходы автопроизводителя остаются высокими - в I квартале они составили около 10 млрд рублей, как и годом ранее.

Краткосрочные обязательства "КАМАЗа" с начала года выросли на 27,5%, до 312,7 млрд рублей, в том числе показатель краткосрочных заемных средств - на 14,1%, до 133,2 млрд рублей, кредиторская задолженность - на 45,2%, до 167,3 млрд рублей. Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составляли 154,1 млрд рублей (-11,6% с начала года), в том числе долгосрочные заемные средства - 129,1 млрд рублей (-15,1%).

Основным акционером ПАО "КАМАЗ", последние годы не раскрывающего списки аффилированных лиц, согласно последним открытым данным оставался "Ростех" (47,1%). Еще 23,54% акций по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест", совладельцами которого, согласно отчетности этой компании, на конец 2024 года были гендиректор ПАО Сергей Когогин (35%), бывший владелец Ступинской титановой компании Николай Тимохин (50%) и гендиректор "Модум-Транса" Дмитрий Артяков (15%). Среди акционеров российского автопроизводителя как минимум до конца 2023 года также значился и Daimler (15%). Когогин в феврале 2024 года сообщал "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников "КАМАЗа", не уточняя, кто стал покупателем его доли. Другими акционерами группы, согласно последним раскрытым данным в отчетах прошлых лет, также были KAMAZ International Management (4,25%), ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%) и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

Акции автопроизводителя обращаются во втором котировальном списке "Мосбиржи". Free float - 4%.

