ФАС не считает нужным менять регулирование торговли, объединяя в единую модель онлайн и офлайн

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Регулирование торговых сетей и маркетплейсов не целесообразно объединять в единый документ, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. По его мнению, это может нарушить баланс, достигнутый в отношении традиционной розницы при выработке действующего закона "О торговле", что касается онлайн-площадок, то их работа будет регламентирована вступающим в силу с 1 октября 2026 года законом "О платформенной экономике".

Так руководитель ФАС прокомментировал позицию ведомства относительно подготовленного Минпромторгом РФ и представленного на согласование в федеральные органы исполнительной власти проекта национальной модели торговой деятельности в РФ, которая должна выровнять условия работы офлайн и онлайн-ритейла.

"Маркетплейсы и офлайн-торговля должны регулироваться каждый своим законодательством. У нас есть закон о платформенной экономике, который вступит с 1 октября - он коснется работы маркетплейсов. Есть закон о торговле, который себя хорошо зарекомендовал. Несмотря на то что он давно был принят, он сбалансировал интересы всех участников рынка. Это очень важно для защиты потребителей для обеспечения и сдерживания цен на социально значимые товары. У нас такая позиция", - сказал Шаскольский журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.

Накануне статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил, что министерство направило ведомствам проект нацмодели торговли на согласование. Замечания на документ, по его словам, носят рабочий характер, а итоговая позиция, как ожидается, будет согласована на площадке правительства в ближайшее время. Предполагается, что нацмодель вступит в силу не ранее 2027 года. "Многие изменения, которые содержатся в нацмодели, связаны с тем, что требуют адаптации бизнеса. Поэтому мы здесь не торопимся со сроками её вступления в силу. Но я думаю, что это случится в любом случае не раньше, чем со следующего года. Работаем над тем, чтобы период для адаптации бизнеса был соблюдён", - рассказал Чекушов.

Представленный ранее Минпромторгом РФ проект национальной модели торговли включал четыре основных блока. Первый блок был связан с выравниванием конкурентных условий между торговыми сетями и онлайн-платформами и предполагал упорядочивание взаимодействия маркетплейсов с потребителями и продавцами; введение требований к онлайн-ритейлу в части соблюдения норм маркировки и сертификации; разрешение посреднических договоров при реализации продовольственных товаров торговым сетям, входящим в одну группу лиц с маркетплейсами; легализацию мультибрендовых пунктов выдачи товаров; распространение на маркетплейсы ряда антимонопольных требований к торговле (13-я статья закона "О торговле", вводящая ограничения для продовольственного ритейла); исключение платы за логистику из компенсации, выплачиваемой поставщиком в адрес торговой сети.

Второй блок касался снижения злоупотреблений со стороны потребителей (уменьшение неустойки, увеличение сроков ремонта, регламентация возврата товаров и др.); третий - развития малого торгового бизнеса (налоговые льготы малым и средним предприятиям, потребительская кооперация на уровне регионов и др.); четвертый - совершенствования регулирования ярмарок и рынков (включение их регулирования в закон "О торговле", требования к уровню капитальности конструкций, распространение на ярмарки и рынки общих правил продажи алкоголя и т.д.).