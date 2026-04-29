Новая концепция оффлайн и онлайн-торговли в России заработает не раньше 2027 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Обновленная национальная модель торговой деятельности в России, предполагающая в числе прочего выравнивание условий работы традиционного и онлайн-ритейла, вступит в силу не ранее 2027 года, сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

"Многие изменения, которые содержатся в нацмодели, связаны с тем, что требуют адаптации бизнеса. Поэтому мы здесь не торопимся со сроками ее вступления в силу. Но я думаю, что это случится в любом случае не раньше, чем со следующего года. Работаем над тем, чтобы период для адаптации бизнеса был соблюден", - сказал замминистра.

Документ сейчас находится в заинтересованных органах власти на согласовании. При этом, по словам Чекушова, содержание концепции торговой деятельности относительно изначально предложенной Минпромторгом осталось прежним.

"Это выравнивание условий между оффлайн и онлайн-торговлей, это более эффективное регулирование рыночной торговли; предложения, связанные с обеспечением участия торговых сетей и вообще ритейл-организаций в логистическом рынке. Все они (основные положения - ИФ) сохранились. Сейчас они направлены в федеральные органы исполнительной власти для получения соответствующих заключений и согласований, после чего консолидированная позиция будет выработана на площадке правительства Российской Федерации", - рассказал Чекушов.

Минпромторг ожидает, что согласованная позиция будет сформирована в ближайшее время. Сейчас процесс согласования "идёт в рабочем порядке".

Представленный ранее Минпромторгом проект национальной модели торговли включал четыре основных блока. Первый блок был связан с выравниванием конкурентных условий между торговыми сетями и онлайн-платформами и предполагал упорядочивание взаимодействия маркетплейсов с потребителями и продавцами; введение требований к онлайн-ритейлу в части соблюдения норм маркировки и сертификации; разрешение посреднических договоров при реализации продовольственных товаров торговым сетям, входящим в одну группу лиц с маркетплейсами; легализацию мультибрендовых пунктов выдачи товаров; распространение на маркетплейсы ряда антимонопольных требований к торговле (13-я статья закона "О торговле", вводящая ограничения для продовольственного ритейла); исключение платы за логистику из компенсации, выплачиваемой поставщиком в адрес торговой сети. Второй блок касался снижения злоупотреблений со стороны потребителей (снижение неустойки, увеличение сроков ремонта, регламентация возврата товаров и др.); третий - развития малого торгового бизнеса (налоговые льготы малым и средним предприятиям, потребительская кооперация на уровне регионов и др.); четвертый - совершенствования регулирования ярмарок и рынков (включение их регулирования в закон "О торговле", требования к уровню капитальности конструкций, распространение на ярмарки и рынки общих правил продажи алкоголя и т.д.).