Поиск

Банк "Ак Барс" потребовал 2,4 млрд руб. с топливного трейдера из Москвы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" (Татарстан) потребовал через суд 2,4 млрд рублей с топливного трейдера "Фьюел менеджмент АЗС".

Иск кредитной организации поступил в Арбитражный суд Татарстана 29 апреля и пока не принят к производству.

В марте-апреле 2026 года ООО "Фьюел менеджмент АЗС" (Москва) дважды уведомило контрагентов о намерении обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве, сообщается в материалах сервиса "Федресурс".

По данным картотеки арбитражных дел, в марте 2026 года в арбитражные суды Москвы и Московской области поступили и рассматриваются три иска о взыскании с "Фьюел менеджмент АЗС" по договорам поставки сумм свыше 1 млрд рублей: от ПАО "Евротранс" и его дочерней структуры ООО "Трасса ГСМ" - на сумму 8,8 млрд рублей, от топливного брокера "Алгоритм Топливный интегратор" (АТИ, Москва) - на 2,4 млрд рублей.

Суды рассматривают и поданные в тот же месяце "Фьюел менеджмент АЗС" встречные иски к "Евротрансу" и "Трассе ГСМ" с суммой требований в 10,4 млрд рублей.

По данным сайта "Фьюел менеджмент АЗС", компания была основана в 2015 году, называет себя крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на московском топливном рынке. В 2025 году компания получила 303 млн рублей чистой прибыли при выручке в 183 млрд рублей. Согласно пояснениям к годовой отчетности "Фьюел менеджмент АЗС" единственным владельцем предприятия является его гендиректор Павел Тарасов.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области.

Банк "Ак Барс" по итогам первого квартала 2026 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".

Ак Барс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
