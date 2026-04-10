"АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Финансовые результаты "АвтоВАЗа" по итогам I квартала 2026 года устойчивы, годовые финансовые показатели будут зависеть от кредитных ставок и влияющего на экспорт валютного курса, заявили в пресс-службе группы.

"Автостат" ранее публиковал данные о регистрациях новых легковых автомобилей за март и I квартал 2026 г., согласно которым продажи Lada в январе-марте снизились на 17,4%, до 63,8 тыс. шт. При этом весь рынок новых легковых авто за квартал вырос на 7,3%, до 264,9 тыс. шт.

"АвтоВАЗ" уточняет, что продажи автомобилей Lada и Xcite через дилерскую сеть группы за первые три месяца года составили около 65,5 тыс. шт., доля рынка - порядка 25%. С начала года реализация автомобилей, как заявляют в компании, росла месяц к месяцу.

"Поступательный рост продаж от месяца к месяцу 2026 года на отечественном рынке, тщательная проработка плана производства, продаж, финансовой модели, осуществленная на этапе планирования в 2025 году, а также продолжающиеся мероприятия по сокращению затрат вновь обеспечили положительные значения финансовых результатов группы "АвтоВАЗ" в I квартале 2026 года как по операционной, так и по чистой прибыли", - заявляет компания в своем пресс-релизе, добавляя, что полученная прибыль будет направлена на финансирование инвестпрограммы.

"Мы намерены сохранять позитивный тренд на протяжении всего года, обеспечивая масштабный инвестиционный поток в объеме более 40 млрд руб. и выпустив в III квартале на рынок новейший кроссовер Lada Azimut", - прокомментировал финансовые результаты "АвтоВАЗа" глава компании Максим Соколов, процитированный в сообщении автопроизводителя.

Финансовые результаты "АвтоВАЗа" по итогам всего 2026 г., как заявляют в компании, находятся под давлением рисков стагнации продаж у всех игроков авторынка. В то же время компания допускает и возможный рост рынка в связи с потенциальным снижением ключевой ставки и повышением доступности кредита. Также компания отмечает, что на ее финансовые результаты будет влиять динамика валютного курса, влияющая на доходы от экспорта.