Американская Spirit Airlines объявила о прекращении деятельности

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines объявила о прекращении своей деятельности и отмене всех рейсов после провала переговоров о выделении ей финансовой поддержки со стороны правительства США.

В пресс-релизе ее материнской компании Spirit Aviation Holdings, Inc. отмечается, что решение об "упорядоченном сворачивании операций" было принято после реализации всесторонних мер, направленных на реструктуризацию бизнеса и укрепление финансового положения авиаперевозчика.

"Существенный рост цен на нефть и другие факторы, оказывающие давление на бизнес, значительно ухудшили финансовые перспективы Spirit, - говорится в сообщении. - В отсутствие дополнительных источников финансирования у Spirit не оставалось иного выбора, кроме как приступить к ликвидации".

В апреле Spirit обращалась за помощью к администрации президента США Дональда Трампа. Тогда глава Белого дома заявил, что федеральное правительство могло бы помочь авиакомпании.

"Думаю, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь купил Spirit, - говорил Трамп CNBC. - Возможно, федеральное правительство должно помочь этой компании".

Власти США рассматривали возможность выделения Spirit $500 млн в обмен на варранты на приобретение до 90% акций авиакомпании после ее выхода из банкротства. Однако ключевые кредиторы не согласились на это решение, которое предоставило бы правительству более высокий приоритет по сравнению с ними, сообщает Bloomberg.

"В конечном итоге все свелось к позиции кредиторов, - приводит агентство слова министра транспорта США Шона Даффи. - Именно они принимают окончательное решение о том, хотят ли они заключить сделку с правительством".

Проблемы Spirit начались задолго до резкого скачка цен на авиатопливо, спровоцированного военными действиями США и Израиля против Ирана. В августе 2025 года компания инициировала процедуру банкротства во второй раз в течение года после провала предыдущего плана реструктуризации. Авиакомпания планировала выйти из банкротства в середине 2026 года, продав часть самолетов и сузив свою маршрутную сеть до нескольких ключевых городов.

