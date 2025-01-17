Spirit Airlines уволит 200 сотрудников в рамках банкротства

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Spirit Airlines, инициировавшая процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в ноябре, объявила о планах уволить порядка 200 сотрудников.

"Это непростое решение, - отметил главный исполнительный директор компании Тед Кристи. - Как вы знаете, мы столкнулись с серьезными проблемами, и поэтому мы принимаем меры по оптимизации нашей структуры и повышению эффективности".

Кристи добавил, что ожидает завершения процедуры банкротства в текущем квартале.

В ноябре штат Spirit насчитывал порядка 13 тыс. сотрудников, причем 84% из них были представлены профсоюзами, пишет CNBC. Увольнения затронут работников, не состоящих в профсоюзах.

Компания ожидает, что различные меры экономии, включая объявленные увольнения, позволят ей сократить расходы примерно на $80 млн.

Spirit, являющаяся бюджетным авиаперевозчиком, так и не смогла вернуться на прибыльный уровень после пандемии COVID-19. В последнее время компания сокращала операции. Spirit также серьезно пострадала в результате отзыва сотен самолетных двигателей Pratt & Whitney, из-за которого она не могла использовать часть своего парка в этом году.

В марте прошлого года Spirit и JetBlue, планировавшие слияние, были вынуждены расторгнуть сделку, не получив одобрения американских регуляторов.