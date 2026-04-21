Трамп не исключил помощи от правительства США проблемной Spirit Airlines

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное правительство США могло бы помочь испытывающей трудности бюджетной авиакомпании Spirit Airlines, заявил CNBC президент Дональд Трамп.

"Я не против слияния. Думаю, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь купил Spirit. Spirit сейчас в беде. Возможно, федеральное правительство должно помочь этой компании", - сказал он.

По словам источников CNBC, Spirit в последние дни обращалась за государственной помощью к администрации Трампа. Первым об этом запросе сообщило авиационное новостное издание The Air Current.

Spirit в августе 2025 года инициировала процедуру банкротства во второй раз в течение года после провала предыдущего плана реструктуризации, сославшись на сокращение денежных резервов и растущий убыток. Авиакомпания планировала выйти из банкротства в середине 2026 года, продав часть самолетов и сузив свою маршрутную сеть до нескольких ключевых городов. Но резкий рост цен на энергоносители после начала вооруженных действий США и Израиля против Ирана в феврале стал дополнительной проблемой, поскольку авиатопливо является самой большой статьей расходов для авиакомпаний после оплаты труда.

Министр транспорта США Шон Даффи позднее 21 апреля должен встретиться с представителями нескольких лоукостеров, чтобы обсудить влияние роста стоимости авиатоплива на их бизнес. Ожидается, что участники встречи попросят о возможном снижении налогов, сообщили источники CNBC.

Цены на авиатопливо в США с начала 2026 года выросли почти вдвое - до $3,87 за галлон.