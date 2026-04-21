Поиск

Трамп не исключил помощи от правительства США проблемной Spirit Airlines

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное правительство США могло бы помочь испытывающей трудности бюджетной авиакомпании Spirit Airlines, заявил CNBC президент Дональд Трамп.

"Я не против слияния. Думаю, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь купил Spirit. Spirit сейчас в беде. Возможно, федеральное правительство должно помочь этой компании", - сказал он.

По словам источников CNBC, Spirit в последние дни обращалась за государственной помощью к администрации Трампа. Первым об этом запросе сообщило авиационное новостное издание The Air Current.

Spirit в августе 2025 года инициировала процедуру банкротства во второй раз в течение года после провала предыдущего плана реструктуризации, сославшись на сокращение денежных резервов и растущий убыток. Авиакомпания планировала выйти из банкротства в середине 2026 года, продав часть самолетов и сузив свою маршрутную сеть до нескольких ключевых городов. Но резкий рост цен на энергоносители после начала вооруженных действий США и Израиля против Ирана в феврале стал дополнительной проблемой, поскольку авиатопливо является самой большой статьей расходов для авиакомпаний после оплаты труда.

Министр транспорта США Шон Даффи позднее 21 апреля должен встретиться с представителями нескольких лоукостеров, чтобы обсудить влияние роста стоимости авиатоплива на их бизнес. Ожидается, что участники встречи попросят о возможном снижении налогов, сообщили источники CNBC.

Цены на авиатопливо в США с начала 2026 года выросли почти вдвое - до $3,87 за галлон.

Spirit Airlines Дональд Трамп Иран США правительство Шон Даффи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

 Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

Brent подорожала до $96,85 за баррель на неопределенности вокруг Ирана

Дальние перелеты из Европы подорожали на $100 на пассажира из-за скачка цен на топливо

Экспорт российского мороженого в Китай в I квартале рухнул в 27 раз до $48 тыс.

 Экспорт российского мороженого в Китай в I квартале рухнул в 27 раз до $48 тыс.

Минэнерго не видит рисков дефицита авиатоплива на рынке РФ

 Минэнерго не видит рисков дефицита авиатоплива на рынке РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

 Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

EBITDA "Северстали" в I кв. упала 54%, чуть лучше консенсус-прогноза

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Brent подешевела до $94,29 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1816 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9073 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов