ЕС запретил импорт из РФ рафинированной меди и платины
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ЕС в новом пакете санкций запретил импорт из РФ ряда позиций цветных и драгоценных металлов, основными из которых являются рафинированная медь и платина, говорится в официальном журнале ЕС.
В частности, запрещается импорт из РФ:
- рафинированной меди (с апреля 2024 года медь из России не могла поставляться на склады LME) и нерафинированной меди, медных сплавов, лома и порошков;
- алюминиевого лома и готовых конструкций из алюминия (ранее под ограничения подпадала алюминиевая проволока и фольга);
- никелевого порошка и лома;
- кобальта;
- необработанной платины или порошка.
Также ЕС ужесточил требования для импортеров бриллиантов, обязав их предоставлять доказательства прослеживаемости происхождения, подтверждающие, что алмазы не были добыты или огранены в России. ЕС еще в марте 2024 года ввел запрет на импорт бриллиантов российского происхождения, ограненных в третьих странах (например, в Индии), весом от 1 карата, с сентября 2024 года снизил барьер до 0,5 карата.