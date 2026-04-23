ЕС запретил импорт из РФ рафинированной меди и платины

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ЕС в новом пакете санкций запретил импорт из РФ ряда позиций цветных и драгоценных металлов, основными из которых являются рафинированная медь и платина, говорится в официальном журнале ЕС.

В частности, запрещается импорт из РФ:

- рафинированной меди (с апреля 2024 года медь из России не могла поставляться на склады LME) и нерафинированной меди, медных сплавов, лома и порошков;

- алюминиевого лома и готовых конструкций из алюминия (ранее под ограничения подпадала алюминиевая проволока и фольга);

- никелевого порошка и лома;

- кобальта;

- необработанной платины или порошка.

Также ЕС ужесточил требования для импортеров бриллиантов, обязав их предоставлять доказательства прослеживаемости происхождения, подтверждающие, что алмазы не были добыты или огранены в России. ЕС еще в марте 2024 года ввел запрет на импорт бриллиантов российского происхождения, ограненных в третьих странах (например, в Индии), весом от 1 карата, с сентября 2024 года снизил барьер до 0,5 карата.

ЕС медь РФ платина
Трамп предупредил, что у Ирана мало времени на договоренности с США

ЕС запретил импорт из РФ рафинированной меди и платины

Две трети первого транша кредита Киеву в 45 млрд евро пойдут на оборонные нужды

 Две трети первого транша кредита Киеву в 45 млрд евро пойдут на оборонные нужды

Армия обороны Израиля готова вновь нанести удары по Ирану и ждет решения США

 Армия обороны Израиля готова вновь нанести удары по Ирану и ждет решения США

ЕС ввел санкции в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

ЕС добавил в антироссийские санкционные списки 58 компаний и физлиц, относящихся к ВПК

Трамп сообщил о борьбе в Иране между консервативными и умеренными силами

Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

 Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

Новые санкции ЕС против РФ коснутся 46 танкеров, 60 компаний и 117 физлиц

Совет ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении РФ

 Совет ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1877 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9103 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов