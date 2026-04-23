ЕС запретил импорт из РФ рафинированной меди и платины

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ЕС в новом пакете санкций запретил импорт из РФ ряда позиций цветных и драгоценных металлов, основными из которых являются рафинированная медь и платина, говорится в официальном журнале ЕС.

В частности, запрещается импорт из РФ:

- рафинированной меди (с апреля 2024 года медь из России не могла поставляться на склады LME) и нерафинированной меди, медных сплавов, лома и порошков;

- алюминиевого лома и готовых конструкций из алюминия (ранее под ограничения подпадала алюминиевая проволока и фольга);

- никелевого порошка и лома;

- кобальта;

- необработанной платины или порошка.

Также ЕС ужесточил требования для импортеров бриллиантов, обязав их предоставлять доказательства прослеживаемости происхождения, подтверждающие, что алмазы не были добыты или огранены в России. ЕС еще в марте 2024 года ввел запрет на импорт бриллиантов российского происхождения, ограненных в третьих странах (например, в Индии), весом от 1 карата, с сентября 2024 года снизил барьер до 0,5 карата.