Экспорт российской рыбы в I квартале вырос на 19% до $1,7 млрд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Россия в первом квартале 2026 года экспортировала рыбы и морепродуктов на $1,7 млрд, что на 19% больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Средняя цена экспортируемой продукции превысила $3 тысячи за тонну.

Неизменным лидером среди импортеров российской рыбной продукции с 2023 года остается Китай. За январь-март отгрузки на его рынок увеличились в 1,5 раза, до свыше $1 млрд. На втором месте - Южная Корея. Экспорт в эту страну вырос на 5%, до $398 млн. В топ-5 покупателей также вошли Нидерланды ($85 млн), Белоруссия ($42 млн) и Норвегия ($23 млн).

Рост обеспечили, прежде всего, продажи мороженой рыбы, которые в первом квартале выросли на 26%, до $944 млн. В том числе экспорт мороженого минтая увеличился на 45%, трески - почти в 1,6 раза, пикши - в 1,6 раза. Вторая по популярности экспортная категория - ракообразные. С января по март их отгрузки поднялись почти до $570 млн, что на 22% больше, чем годом ранее. Кроме того, на $120 млн экспортировано рыбного филе, на $60 млн - рыбной муки (непищевой), на $16 млн - сушеной и соленой рыбы, на $13 млн - консервированной рыбы.

"Рыба и морепродукты - одна из основных позиций и один из драйверов экспорта продукции АПК. Россия является крупнейшим в мире экспортером мороженой рыбы, при этом развиваются продажи за рубеж переработанной и готовой продукции, в том числе филе, сурими, консервов, - заявил руководитель центра Илья Ильюшин. - Кроме того, на текущем этапе перед отраслью стоит задача географической диверсификации поставок с выходом на новые рынки и развитием отгрузок в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку".

Как считает председатель Рыбного союза Александр Панин, рост рыбного экспорта в первом квартале связан, прежде всего, с повышением цен на ключевые виды российской продукции, такие как минтай и треска, на глобальном рынке. "Важный фактор также - скачок мировых цен на нефть из-за ситуации в Персидском заливе. Для российских рыбаков затраты на судовое топливо - одна из основных составляющих себестоимости рыбной продукции, в среднем она составляет порядка 18%", - сказал он.

Данные таможенной статистики показывают, что поставки российской рыбопродукции в Китай, несмотря на ее подорожание, растут и в натуральном выражении, что может говорить о росте спроса. "Позитивная динамика, вероятно, сохранится до конца года, что позволит еще на несколько шагов приблизиться к выполнению одной из основных задач, стоящих перед отраслью, - увеличение экспортных поставок до $8,5 млрд к 2030 году", - заявил Панин.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) прогнозировала растущую динамику экспорта российской рыбопродукции в текущем году, сказал ее президент Герман Зверев. "В подготовленном два года назад экспертами ассоциации исследовании предполагалось, что по итогам 2026 года экспорт рыбопродукции может превысить $7 млрд. Результаты первого квартала укладываются в прогноз ВАРПЭ", - заявил он.

По его словам, ценовые координаты мирового рыбного рынка стабилизируются после драматической волатильности 2023-2024 годов, при этом основной рост пришелся на несколько сегментов. Так, треска и минтай обеспечили не менее 45% прироста экспортной выручки в первом квартале. "Второе дыхание" открылось в ключевом сегменте мирового крабового рынка - в КНР, прежде всего за счет грамотной маркетинговой стратегии российских компаний и торговых разногласий между США и Китаем. Это еще 40-45% прироста экспортной выручки", - прогнозирует Зверев. Однако для сохранения позитивной динамики важны выверенные решения в части таможенно-тарифной политики, отметил президент ВАРПЭ.

По данным ФТС, в 2025 году Россия экспортировала 2,1 млн тонн рыбной продукции (на 1% больше, чем в 2024 году) на $6,1 млрд (на 19% больше).

