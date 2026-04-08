Россия в 2025 г. увеличила выручку от экспорта рыбной продукции почти на 20%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - РФ поставляет рыбную продукцию в более 100 стран мира, экспортная выручка в 2025 году выросла почти на 20%, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Росрыболовства в среду.

"Продолжали развиваться поставки рыбной продукции за рубеж. Их объем в 2025 году превысил 2 млн тонн, за счет чего экспортная выручка увеличилась почти на 20%. Несмотря ни на что, отечественная рыбная продукция попадает на прилавки более ста стран мира. Это вновь подтверждает статус Российской Федерации как надежного торгового партнера", - заявил вице-премьер.

Как отметил Патрушев, несмотря на то, что в 2025 году вылов рыбы "в силу природных факторов" снизился до 4,7 млн тонн, "полученный результат полноценно обеспечивает потребности внутреннего рынка и гарантирует выполнение всех поставленных экспортных задач". "И в целом мы уверенно сохраняем позиции в первой пятерке стран-лидеров по объемам добычи. По отдельным видам водных биоресурсов в прошлом году рыбаки показали очень достойные результаты. Например, вылов лососевых вырос более чем на 40%. Добыча минтая превысила 2 млн тонн - это лучший показатель за четверть века, который составляет более половины мирового объема вылова, - сказал он. - Рыбопромышленники Дальнего Востока добыли почти 600 тыс. тонн сельди, что является рекордом за всю историю отечественного промысла".

Патрушев также сообщил, что с прибавкой завершило 2025 год и направление аквакультуры - производство составило 390 тыс. тонн.

По его словам, ключевой задачей отрасли на перспективу является дальнейшее наращивание вылова. Он напомнил, что ранее обсуждался амбициозный ориентир в 6 млн тонн к 2030 году. "Наращивание добычи, конечно же, связано с темой обновления рыбопромыслового флота. Такая работа ведется в рамках программы "квоты под киль". Поэтому на площадке правительства внимательно следим за плановой сдачей объектов. На сегодня заказчикам уже переданы 55 современных судов. До конца года будут сданы еще восемь", - сообщил Патрушев.

Говоря о завершившейся в этом году Большой Африканской экспедиции, вице-премьер подчеркнул, что ее итоги носят "абсолютно прикладной характер для отрасли: это и межправительственные соглашения в области исследований, и конкретные промысловые возможности для российских рыбаков".

Как заявил Патрушев, с учетом текущей ситуации государство старается снизить риски для инвесторов и содействовать завершению строительства судов. "В том числе в прошлом году правительство увеличило предельный срок строительства рыбопромысловых судов с 8 до 12 лет", - сообщил он, добавив, что программа "квоты под киль" - это не только обновление флота. "С учетом необходимости наращивания вылова крайне важным является полное освоение выделяемых квот. За этим прошу постоянно следить и своевременно должным образом реагировать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в 2025 году российские рыбаки выловили 4,7 млн тонн рыбы против 4,9 млн тонн в 2024 году.