Оператор криптовалютной биржи Coinbase сократит 14% рабочих мест

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global Inc. сократит 14% рабочих мест, сообщил главный исполнительный директор компании Брайан Армстронг в соцсети X.

Армстронг опубликовал письмо к сотрудникам, в котором такое решение объясняется необходимостью контролировать расходы в условиях волатильности рынков, а также развития технологий искусственного интеллекта.

Компания будет делать ставку на специалистов с компетенциями в сфере ИИ, одновременно сокращая уровни управления во всех направлениях бизнеса, говорится в письме.

Акции Coinbase прибавляют в цене на 3,7% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10,2%.