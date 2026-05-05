Оператор криптовалютной биржи Coinbase сократит 14% рабочих мест

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global Inc. сократит 14% рабочих мест, сообщил главный исполнительный директор компании Брайан Армстронг в соцсети X.

Coinbase в IV квартале неожиданно зафиксировала чистый убыток впервые с 2023 г.

Армстронг опубликовал письмо к сотрудникам, в котором такое решение объясняется необходимостью контролировать расходы в условиях волатильности рынков, а также развития технологий искусственного интеллекта.

Компания будет делать ставку на специалистов с компетенциями в сфере ИИ, одновременно сокращая уровни управления во всех направлениях бизнеса, говорится в письме.

Акции Coinbase прибавляют в цене на 3,7% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10,2%.

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

ФАС одобрила на равных условиях ходатайства "Росатома" и Шишкарева в рамках процедуры "русской рулетки" в ГК "Дело"

Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

Brent подорожала до $112,08 за баррель
