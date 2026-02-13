Coinbase в IV квартале неожиданно зафиксировала чистый убыток впервые с 2023 г.

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, неожиданно зафиксировала квартальный убыток впервые с 2023 года в связи со снижением активности клиентов на ее платформе в условиях спада на рынке цифровых активов.

Как говорится в пресс-релизе Coinbase, чистый убыток в октябре-декабре составил $667 млн, или $2,49 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,3 млрд ($4,68 на акцию) за аналогичный период предыдущего года.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем ожидали, что Coinbase получит чистую прибыль в $0,55 на акцию.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 22%, до $1,7 млрд.

Доход компании от комиссий за транзакции сократился до $982,7 млн с $1,56 млрд годом ранее.

Объем сделок частных инвесторов на платформе упал в 1,8 раза, до $734 млн, институциональных инвесторов вырос на 31%, до $185 млн.

Курс биткойна достиг рекордных $126 тыс. в начале января 2025 года, после чего снизился почти вдвое. В целом рынок криптовалют потерял около $2 трлн капитализации с того времени.

Акции Coinbase подорожали на 0,9% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 49%.