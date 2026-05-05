Минсельхоз предложил снизить размер субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, в котором предлагается снизить размер субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки ЦБ РФ. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов..

В настоящее время ряд приоритетных направлений развития АПК получает кредиты, ставка по которым субсидируется на 70%.

Как сообщается в пояснительной записке, Минсельхоз вносит изменения в бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. "В связи с отсутствием дополнительных источников финансирования и дефицитом средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, Минсельхоз России вынужден либо переводить льготные кредитные договоры (соглашения) на коммерческую ставку, либо снизить размер субсидирования по льготным кредитам до 50% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, - говорится в документе. - В целях нивелирования нагрузки на федеральный бюджет и предприятия агропромышленного комплекса Минсельхозом России подготовлены изменения в решение о порядке предоставления субсидии № 25-66428-01969-Р, предусматривающее снижение размера субсидирования до 50% ключевой ставки Банка России по ранее принятым обязательствам".

Как сообщалось, в 2024 году льготное кредитование АПК было переведено на так называемую плавающую ставку, которая зависит от изменения ключевой ставки ЦБ. Ряд приоритетных направлений получает кредиты, ставка по которым субсидируется на 70% от ключевой ставки ЦБ, направления с достаточно высокой рентабельностью привлекают кредиты, ставка по которым субсидируется на 50%.

Льготное кредитование является одной из наиболее востребованной у аграриев форм господдержки. В 2025 году на субсидирование таких кредитов было направлено 250 млрд рублей (с учетом обслуживания ранее предоставленных). Бюджетом на 2026 год предусмотрено 123 млрд рублей.