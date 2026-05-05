Поиск

Минсельхоз предложил снизить размер субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, в котором предлагается снизить размер субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки ЦБ РФ. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов..

В настоящее время ряд приоритетных направлений развития АПК получает кредиты, ставка по которым субсидируется на 70%.

Как сообщается в пояснительной записке, Минсельхоз вносит изменения в бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. "В связи с отсутствием дополнительных источников финансирования и дефицитом средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, Минсельхоз России вынужден либо переводить льготные кредитные договоры (соглашения) на коммерческую ставку, либо снизить размер субсидирования по льготным кредитам до 50% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, - говорится в документе. - В целях нивелирования нагрузки на федеральный бюджет и предприятия агропромышленного комплекса Минсельхозом России подготовлены изменения в решение о порядке предоставления субсидии № 25-66428-01969-Р, предусматривающее снижение размера субсидирования до 50% ключевой ставки Банка России по ранее принятым обязательствам".

Как сообщалось, в 2024 году льготное кредитование АПК было переведено на так называемую плавающую ставку, которая зависит от изменения ключевой ставки ЦБ. Ряд приоритетных направлений получает кредиты, ставка по которым субсидируется на 70% от ключевой ставки ЦБ, направления с достаточно высокой рентабельностью привлекают кредиты, ставка по которым субсидируется на 50%.

Льготное кредитование является одной из наиболее востребованной у аграриев форм господдержки. В 2025 году на субсидирование таких кредитов было направлено 250 млрд рублей (с учетом обслуживания ранее предоставленных). Бюджетом на 2026 год предусмотрено 123 млрд рублей.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

 Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

 Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Количество выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

 Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2063 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9260 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов