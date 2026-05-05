Поиск

РФ обсуждает с Южным Суданом перспективу совместной добычи нефти и газа, энергетику

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин провел серию встреч с руководством республики Южный Судан, в ходе которых обсуждался широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, сообщило Минэнерго РФ.

В переговорах приняли участие старший посланник президента Южного Судана по специальным программам Адут Сальва Киир, министр по делам президента Африкано Манде Гедима, замминистра нефти Сантино Айюэл Лонгар, а также министр энергетики и плотин Агок Макур Кур. С российской стороны во встречах участвовали представители крупнейших российских энергокомпаний.

"Была подчеркнута взаимная заинтересованность в проектах по разработке и добыче нефтяных месторождений и других видов минерального сырья. Отмечалось, что российские компании обладают необходимым опытом для реализации подобных проектов", - сообщило российское ведомство.

Замглавы Минэнерго также обратил внимание на потенциал в развитии энергетической инфраструктуры, учитывая текущий уровень электрификации страны. Было предложено рассмотреть возможность подготовки комплексного плана развития электроэнергетики для создания необходимой инфраструктуры. Конкретные услуги в этой области, включая прогнозирование, автоматическое управление режимами и противоаварийную автоматику, может предложить одна из профильных российских организаций.

Отдельное внимание было уделено проектам в гидроэнергетике. Подтвержден интерес российских компаний к участию в консультационном инжиниринге, а также к поставкам оборудования для строительства новых гидроэлектростанций различной мощности.

Кроме того, обсуждались возможности создания мини-ТЭС на базе дизель-генераторных установок. Было отмечено, что российские компании могут предложить подходящие решения, обеспечивающие быструю окупаемость, компактность и возможность масштабирования. Также был обозначен интерес к сотрудничеству в области возобновляемой энергетики, включая создание объектов генерации, их обслуживание и внедрение инновационных решений для повышения энергоэффективности.

Минэнерго Южный Судан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

 Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

 Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Количество выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

 Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2067 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9260 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов