РФ обсуждает с Южным Суданом перспективу совместной добычи нефти и газа, энергетику

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин провел серию встреч с руководством республики Южный Судан, в ходе которых обсуждался широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, сообщило Минэнерго РФ.

В переговорах приняли участие старший посланник президента Южного Судана по специальным программам Адут Сальва Киир, министр по делам президента Африкано Манде Гедима, замминистра нефти Сантино Айюэл Лонгар, а также министр энергетики и плотин Агок Макур Кур. С российской стороны во встречах участвовали представители крупнейших российских энергокомпаний.

"Была подчеркнута взаимная заинтересованность в проектах по разработке и добыче нефтяных месторождений и других видов минерального сырья. Отмечалось, что российские компании обладают необходимым опытом для реализации подобных проектов", - сообщило российское ведомство.

Замглавы Минэнерго также обратил внимание на потенциал в развитии энергетической инфраструктуры, учитывая текущий уровень электрификации страны. Было предложено рассмотреть возможность подготовки комплексного плана развития электроэнергетики для создания необходимой инфраструктуры. Конкретные услуги в этой области, включая прогнозирование, автоматическое управление режимами и противоаварийную автоматику, может предложить одна из профильных российских организаций.

Отдельное внимание было уделено проектам в гидроэнергетике. Подтвержден интерес российских компаний к участию в консультационном инжиниринге, а также к поставкам оборудования для строительства новых гидроэлектростанций различной мощности.

Кроме того, обсуждались возможности создания мини-ТЭС на базе дизель-генераторных установок. Было отмечено, что российские компании могут предложить подходящие решения, обеспечивающие быструю окупаемость, компактность и возможность масштабирования. Также был обозначен интерес к сотрудничеству в области возобновляемой энергетики, включая создание объектов генерации, их обслуживание и внедрение инновационных решений для повышения энергоэффективности.