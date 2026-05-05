Рынок акций РФ отскочил вверх к 2645п по индексу МосБиржи в рамках коррекции после отката

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения на фоне геополитической напряженности, негативных сигналов с мировых фондовых площадок и просевшей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent опустился к $110,5 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 2645 пунктов после утреннего падения ниже рубежа 2600 пунктов по индексу МосБиржи (минимум с 19 ноября 2025 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2644,37 пункта (+0,9%, минимум сессии - 2590,66 пункта), индекс РТС - 1105,63 пункта (+1%). Лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Русала" (+2,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%), бумаги ВТБ (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 мая, составил 75,3448 руб. (-9,4 копейки).

Подорожали также акции Совкомбанка (+2,2%), "Т-Технологии" (+2,2%), "Московской биржи" (+1,5%), "Татнефти" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), "ВК" (+1,1%), "ФосАгро" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Полюса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%).

Совет директоров "Яндекса" одобрил программу обратного выкупа акций, сообщила компания. Максимальная сумма, выделяемая на выкуп акций, составит до 50 млрд рублей. Buyback проводится для реализации программы мотивации сотрудников и продлится 2 года с даты решения о запуске.

Выкуп акций будет осуществляться ООО "ЯНТЕХ", которое выступает администратором программы мотивации. Ранее компания сообщала, что такие акции не будут предоставлять право голоса и участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи сотрудникам. До этого "Яндекс" для реализации программы мотивации выпускал дополнительные акции. Компания отмечала, что продолжит размещать акции по мере необходимости. Buyback, в свою очередь, позволит снизить прирост количества акций в свободном обращении и увеличить прибыль на акцию.

Подешевели во вторник акции "МТС" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%).

Россия объявила перемирие на 8-9 мая в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях в случае попыток сорвать празднования. "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путина, 8-9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в заявлении Минобороны РФ. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", - говорится в тексте.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что в случае нападения на любой американский корабль, участвующий в проекте "Свобода", США уничтожат иранское руководство. "Если иранцы попытаются нацелиться на американские корабли в регионе, мы сотрем их с лица земли", - привел журналист телеканала Трэй Йингст в понедельник слова Трампа.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Иран стал "намного более сговорчивым" на переговорах.

Во вторник Трамп заявил в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет две-три недели. "Трамп сказал, что конфликт продлится еще две или, может быть, три недели", - приводит во вторник телеканал ABC News выдержки из интервью. Президент отметил, что Вашингтон не зацикливается на сроках урегулирования.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, рынок акций во вторник показал положительный результат, однако убедительным отскок назвать сложно. Более того, индекс МосБиржи успел побывать ниже 2600 пунктов, обновив минимум с ноября 2025 года. Жесткий сигнал ЦБ после заседания по ставке, атаки БПЛА и опасения новых инцидентов в праздничные дни, усиление санкций со стороны Великобритании - все это сдерживало покупателей. Базово продолжает довлеть геополитическая неопределенность в части украинской проблематики, полагает эксперт.

Высокие текущие цены на нефть сами по себе уже не так радуют, ведь воспользоваться ими в полной мере российские компании не могут из-за санкционных эффектов и других причин. Тем не менее отдельные акции нефтяников во вторник держались в лидерах. Также наблюдался рост котировок золота, серебра и металлов платиновой группы, что поддержало акции компаний сектора.

Внимание мировых рынков остается сосредоточенным на Ближнем Востоке. Риски усиления эскалации в регионе высокие, риторика сторон угрожающая. В среду выйдут апрельские индексы деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР и еврозоны, а в США станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ADP) в прошлом месяце. На российском рынке "Группа Позитив" проведет ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за I квартал. Акционеры "Полюса" в среду обсудят дивидендные выплаты за 2025 год. Росстат вечером представит отчет по недельной инфляции. Без ярких новостных или рыночных поводов торги, вероятно, пройдут в пределах 2600-2660 пунктов по индексу МосБиржи, считает Смирнов.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи во вторник опускался ниже уровня 2600 пунктов, но затем перешел к восстановлению. Снижение ключевой ставки ЦБ в апреле до 14,5% в целом соответствовало ожиданиям, но более жесткий сигнал регулятора и возможная пауза в июне вызвали волну распродаж и ухудшили настроения на рынке. В российско-украинских переговорах в апреле наступила пауза из-за ситуации на Ближнем Востоке, что инвесторы восприняли негативно. Укрепление рубля также ограничивало рост рынка акций и оказывало давление на бумаги экспортеров, полагает эксперт.

На сырьевом рынке за последний месяц наблюдается высокая волатильность. После резкого снижения в начале апреля нефть Brent восстановилась к концу месяца, однако даже высокие цены на нефть не смогли оказать существенной поддержки российским акциям.

"На наш взгляд, в мае динамика рынка по-прежнему будет зависеть от риторики Банка России, курса рубля и геополитики. Для устойчивого восстановления рынку нужен более явный сигнал к дальнейшему снижению ставки и улучшение внешнего новостного фона", - считает Кравченко.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, ближневосточная ситуация остается полной противоречий, слухов и политических спекуляций. Ормузский пролив находится под двойным контролем Ирана и США. Однако власти Пакистана, недавно выступавшие посредниками в попытках усадить за стол переговоров США и Иран, заявляют, что продолжение переговоров вполне возможно. Цена Brent во вторник упала в ожидании очередной попытки деэскалации иранского конфликта, но прогноз на текущую неделю остается прежним - колебания Brent в рамках $108-115 за баррель, считает аналитик.

Тем временем российская нефть Urals продолжает торговаться с премией или с самым минимальным дисконтом к Brent, а зарубежные новостные агентства уже подсчитывают доходы российского бюджета. Так, в Bloomberg считают, что нефтегазовые доходы России от нефтяного экспорта в апреле уже превысили объём полученных нефтегазовых доходов за весь 1-й квартал. Для российского фондового рынка эти новости создали определенный позитивный фон, который смог немного отодвинуть на второй план неприятную ситуацию с арестом имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича, полагает Мильчакова.

Акции "НОВАТЭКа" лидировали в росте на вышедших оценках европейских экспертов о том, что экспорт СПГ из России в январе-апреле 2026 года увеличился на 9% в годовом выражении, несмотря на то, что с 25 апреля Евросоюз официально отказался от заключения краткосрочных контрактов на покупку СПГ у российских поставщиков. Эти результаты наверняка найдут отражение в финансовых результатах "НОВАТЭКа" по итогам 1-го квартала 2026 года. Добыча природного газа "НОВАТЭКом" в 1-м квартале текущего года выросла на 3,1% в годовом выражении (до 22,03 млрд кубометров), и такой рост был бы невозможен без роста спроса на газ как на внутреннем рынке, так и на внешних, считает аналитик.

Из корпоративных событий важным событием дня стала новость об одобрении советом директоров группы "Промомед" (+0,7%, до 399,55 рубля) ее первых в истории дивидендов, которые группа выплатит по итогам 1-го квартала 2026 года. Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивиденда за 1-й квартал в размере 8 руб. на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов в случае их одобрения годовым общим собранием акционеров назначена на 20 июня.

"Ожидаем, что в среду индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 2600-2700 пунктов", - заключила Мильчакова.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел после выходных на 1,3%, но CAC 40 и DAX растут на 1,3-1,7%), "плюсуют" США (индексы акций к 19:00 МСК выросли на 0,5-1,3% во главе с Nasdaq).

Биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками (День детей в Японии и Корее, выходной по случаю Дня труда в КНР).

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены корректируются вниз благодаря ожиданиям, что США смогут способствовать восстановлению прохода танкеров через Ормузский пролив.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени во вторник составила $110,52 за баррель (-3,4% и +5,8% в понедельник), июньская цена фьючерса на WTI - $102,16 за баррель (-4% и +4,4% накануне).

В выходные президент США Трамп заявил, что ВМС страны начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть.

Во вторник датская судоходная компания Maersk сообщила, что ее судно прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных. По заявлению Maersk, судно Alliance Fairfax находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и "не могло выйти из него".

Во вторник Трамп в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show предположил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке займет две-три недели. Аналитики ING полагают, что такая оценка сроков завершения кризиса может вызвать некоторое облегчение на рынках. При этом они отмечают сохранение скептического отношения к прогнозам Трампа - аналогичные заявления делались и ранее, тогда как конфликт продолжается.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+7,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+5,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+4,3% и +2,4% "префы"), ПАО "Россети Юг" (+3%), ПАО "Инарктика" (+2,9%), ПАО "ФСК-Россети" (+2,8%), "Селигдара" (+2,2%), Группы "Русагро" (+2,2%).

Хамовнический суд Москвы во вторник удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа Русагро" в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. "Ходатайство заместителя генерального прокурора удовлетворить. Обратить в доход государства обыкновенные акции ПАО "Русагро", номиналом 2,5 руб., в количестве 469 млн 702 тыс. 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем Вадимом Николаевичем", - говорится в решении судьи Веры Фокеевой.

Также государству переданы 795 тыс. 658 акций ПАО, принадлежащих супруге Мошковича Наталье Быковской, 72 млн 940 тыс. 400 бумаг экс-главы компании Максима Басова, 14 млн 370 тыс. 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и 69 млн 209 тыс. 183 акций, зарегистрированные за его супругой Луизой Площанской.

Уставный капитал группы "Русагро" разделен на 958 млн 749 тыс. 600 обыкновенных акций. Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль.

Решение Хамовнического суда Москвы об обращении в доход государства контрольного пакета акций ПАО "Группа "Русагро" будет обжаловано в вышестоящей инстанции. "Считаем решение суда несправедливым, необоснованным и незаконным, обязательно его обжалуем", - сообщил "Интерфаксу" адвокат бывшего топ-менеджера "Русагро" Максима Басова Дмитрий Кравченко.

Снизились во вторник после отсечки дивидендов акции ПАО "Таттелеком" (-16,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-5,4% и -4,3% "префы"), также просели бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (-4,1%), "Саратовэнерго" (-3,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-2,6%), "КАМАЗа" (-2,4%), "Эталона" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 49,15 млрд рублей (из них 6,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,87 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,54 млрд рублей на акции "Норникеля").