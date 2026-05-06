Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды.

Значение S&P 500 увеличилось на 0,81% - до 7259,22 пункта.

Nasdaq прибавил 1,03% и закрылся на отметке 25326,13 пункта.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,73% - до 49298,25 пункта.

Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Поддержку котировкам оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты, несмотря на сохранение напряженности в регионе, где Иран ранее атаковал ОАЭ.

Вместе с тем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что договоренности о перемирии с Тегераном продолжают соблюдаться. "Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Количество открытых вакансий в США в марте сократилось на 56 тыс. относительно предыдущего месяца и составило почти 6,87 млн, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Рынок в среднем ожидал 6,84 млн, отмечает Trading Economics. Данные за февраль были пересмотрены до 6,92 млн с 6,88 млн.

Индекс деловой активности в американской сфере услуг (ISM Services) в апреле снизился до 53,6 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали уменьшение до 53,7 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Неофициальный индекс менеджеров по логистике (LMI) в США в апреле подскочил до максимальных с марта 2022 года 69,9 пункта по сравнению с 65,7 пункта месяцем ранее.

Продажи новых домов в Соединенных Штатах в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 682 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали, что в марте будет продано 650 тыс. новостроек. Также министерство с опозданием обнародовало данные за февраль, согласно которым продажи новостроек выросли на 8,9% относительно января - до 635 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте увеличился на 4,4% относительно предыдущего месяца и составил $60,3 млрд, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе министерства торговли страны. Размер экспорта составил рекордные $320,9 млрд.

Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составляло $57,8 млрд, а не $57,3 млрд, как сообщалось ранее.

Аналитики ожидали увеличения дефицита в марте до $60,9 млрд с объявленного ранее февральского уровня.

Вашингтон стремится сократить внешнеторговый дефицит, и в прошлую пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что повысит размер импортных пошлин для Евросоюза.

Акции Intel Corp. прибавили 12,9% по итогам торгов на сообщениях СМИ о том, что Apple Inc. рассматривает возможность сотрудничества с чипмейкером в производстве процессоров. Котировки акций Apple поднялись на 2,7%.

Micron увеличил рыночную стоимость на 11,1% после новостей о начале поставок его самых вместительных твердотельных накопителей (SSD).

Бумаги Pfizer Inc. подорожали на 0,6%. Фармкомпания отчиталась о выручке и скорректированной прибыли по итогам первого квартала лучше ожиданий.

Химическая DuPont de Nemours нарастила капитализацию на 8,4%. Ее выручка в январе-марте увеличилась на 4,3% и превзошла прогнозы рынка, что также позволило ей улучшить собственные прогнозы.

Рыночная стоимость Archer Daniels Midland повысилась на 3,8%. Агропромышленный холдинг увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, а скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков. Кроме того, компания улучшила годовой прогноз последнего показателя.

Цена акций Alphabet Inc., материнской компании Google, выросла на 1,4% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что она хочет разместить облигации на рекордные 9 млрд евро.

Капитализация технологической Palantir сократилась на 6,9% после публикации ее отчетности и прогнозов.