Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует вялую динамику на фоне отсутствия внутренних драйверов, с одной стороны, и некоторого локального затишья на Ближнем Востоке - с другой.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2643,1 пункта (-0,05%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,6%.

Подешевели акции "Роснефти" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,2%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

"Основываясь на просьбе Пакистана и других стран, огромном военном успехе, которого мы добились во время кампании против Ирана, и, кроме того, на том факте, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада будет сохраняться, вступивший в полную силу проект "Свобода" (Движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли окончательно доработать и подписать соглашение", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что данные суда затем не вернутся обратно до тех пор, пока не будет решен иранский кризис. По словам президента США, речь идет об акции гуманитарного характера, так как моряки на борту заблокированных судов зачастую страдают от нехватки продовольствия и других проблем.

Вместе с тем Иран заявил, что официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив, сообщил во вторник вечером телеканал Press TV. "В рамках новой системы все суда, намеревающиеся пройти через пролив, будут получать электронное письмо с официального адреса (...), в котором будут изложены правила и нормы прохода", - говорится в сообщении. По информации телеканала, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Коммерческое судно CGM San Antonio накануне поздно вечером попало под ракетный обстрел в восточной части Персидского залива, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на американские официальные лица. По их данным, контейнеровоз в районе восточной части Персидского залива был поражен, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего несколько членов филиппинского экипажа получили ранения.

Источники отметили, что поражение судна, принадлежащего французской компании, произошло поздно вечером во вторник по местному времени, когда оно находилось недалеко от Дубая около побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило, что во вторник получило сообщение о том, что "грузовое судно было поражено неизвестным снарядом".

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник на брифинге в Белом доме подверг критике Иран за развитие ядерной программы, отметив при этом, что в Вашингтоне в общении с Тегераном рассчитывают на дипломатию. "Иран развивает ядерную программу в военных целях, и это неприемлемо... Сейчас мы вовлечены в дипломатический процесс создания определенного уровня доверия", - сказал он. "Мы выясняем темы, которые можно обсуждать с ними, но это сложно, и это дело не одного дня. Дипломатия - это такой исход, который предпочитаем мы", - отметил Рубио.

При этом он назвал американскую блокаду иранских портов "защитной мерой, а не агрессией". "Это не акт агрессии, это защитные меры. Это ответ на то, что иранцы решили делать, - подчеркнул Рубио. - Минирование пролива незаконно в любых обстоятельствах, а они это сделали".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды. Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Поддержку котировкам оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что договоренности о перемирии с Тегераном продолжают соблюдаться. "Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Количество открытых вакансий в США в марте сократилось на 56 тыс. относительно предыдущего месяца и составило почти 6,87 млн, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Рынок в среднем ожидал 6,84 млн, отмечает Trading Economics. Данные за февраль были пересмотрены до 6,92 млн с 6,88 млн.

Индекс деловой активности в американской сфере услуг (ISM Services) в апреле снизился до 53,6 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали уменьшение до 53,7 пункта. Неофициальный индекс менеджеров по логистике (LMI) в США в апреле подскочил до максимальных с марта 2022 года 69,9 пункта по сравнению с 65,7 пункта месяцем ранее.

Продажи новых домов в Соединенных Штатах в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 682 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали, что в марте будет продано 650 тыс. новостроек. Также министерство с опозданием обнародовало данные за февраль, согласно которым продажи новостроек выросли на 8,9% относительно января - до 635 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,27%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 6 мая.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи подрастают на 0,9-6,7%. Биржи Японии закрыты в связи с праздниками по случаю Дня конституции.

В свою очередь мировые цены на нефть 6 мая утром продолжают снижаться после заметного падения накануне - участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 1,57%, до $108,14 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,6%, до $100,63 за баррель.