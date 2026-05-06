Поиск

Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле подрос до 49,7 пункта с 49,5 пункта в марте

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2026 года составил 49,7 пункта, чуть поднявшись с 49,5 пункта месяцем ранее, по информации S&P Global.

По последним данным, снижение объемов выпуска в секторе происходило более медленным темпами в апреле, однако активность оставалась слабой на фоне сокращения новых заказов.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил 49,1 пункта по сравнению с 48,8 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

Снижение объема новых заказов завершило пятимесячную серию роста. Темпы снижения были незначительными. Респонденты отмечали наличие финансовых трудностей у клиентов. На этом фоне сокращалась численность работников в секторе. Темпы сокращения рабочих мест снизились с марта и в целом были умеренными.

Уменьшение числа новых заказов позволило быстрее обрабатывать незавершенные. Сокращение незавершенных работ было умеренным, оно зафиксировано впервые с сентября 2025 года.

Затраты компаний сферы услуг резко выросли в апреле. Повышение цен поставщиков и продолжающиеся корректировки в связи с увеличением НДС привели к росту операционных расходов. Тем не менее темпы инфляции издержек продолжили замедляться с январского максимума.

Компании старались перекладывать издержки на клиентов, в связи с чем отпускные цены росли, хотя и более медленными темпами.

В апреле компании сектора были более пессимистичны в отношении перспектив сектора на ближайшие 12 месяцев. Степень деловой уверенности упала до самой низкой с января 2023 года. Респонденты надеялись на рост числа новых клиентов и заключение новых контрактов, однако выражали обеспокоенность непростыми финансовыми условиями.

S&P Global
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

 Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

 Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Количество выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

 Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2076 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов