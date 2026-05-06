Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле подрос до 49,7 пункта с 49,5 пункта в марте

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2026 года составил 49,7 пункта, чуть поднявшись с 49,5 пункта месяцем ранее, по информации S&P Global.

По последним данным, снижение объемов выпуска в секторе происходило более медленным темпами в апреле, однако активность оставалась слабой на фоне сокращения новых заказов.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил 49,1 пункта по сравнению с 48,8 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

Снижение объема новых заказов завершило пятимесячную серию роста. Темпы снижения были незначительными. Респонденты отмечали наличие финансовых трудностей у клиентов. На этом фоне сокращалась численность работников в секторе. Темпы сокращения рабочих мест снизились с марта и в целом были умеренными.

Уменьшение числа новых заказов позволило быстрее обрабатывать незавершенные. Сокращение незавершенных работ было умеренным, оно зафиксировано впервые с сентября 2025 года.

Затраты компаний сферы услуг резко выросли в апреле. Повышение цен поставщиков и продолжающиеся корректировки в связи с увеличением НДС привели к росту операционных расходов. Тем не менее темпы инфляции издержек продолжили замедляться с январского максимума.

Компании старались перекладывать издержки на клиентов, в связи с чем отпускные цены росли, хотя и более медленными темпами.

В апреле компании сектора были более пессимистичны в отношении перспектив сектора на ближайшие 12 месяцев. Степень деловой уверенности упала до самой низкой с января 2023 года. Респонденты надеялись на рост числа новых клиентов и заключение новых контрактов, однако выражали обеспокоенность непростыми финансовыми условиями.