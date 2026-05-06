Один из корпусов свинокомплекса "Мираторга" в Брянской области сгорел из-за атаки БПЛА

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Один из производственных корпусов свинокомплекса "Подывотье" агрохолдинга "Мираторг" в Севском районе Брянской области полностью уничтожен пожаром в результате атаки дронов, сообщает "Мираторг".

"Огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что никто из сотрудников не пострадал.

"Предприятие принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АПХ "Мираторг", сроки восстановления уничтоженного производственного корпуса будут зависеть от оперативной обстановки. Сумму ущерба предстоит еще определить. Свинокомплекс "Подывотье" мощностью 3,6 тыс. свиноматок состоит из десяти корпусов, один из них был уничтожен в результате атаки дронов.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.