Нефтяники в апреле получили из бюджета по топливному демпферу 207,5 млрд руб. после двух месяцев платежей в казну

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Топливный демпфер вернулся в положительную зону для нефтяных компаний: в апреле они получили из бюджета по данному механизму 207,5 млрд рублей, в то время как предыдущие два месяца им приходилось платить в казну, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в апреле исполнены выплаты за март.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке спрос на российские углеводороды и нефтепродукты в марте резко возрос, что сказалась и на изменении ситуации вокруг топливного демпфера. По оценкам исследовательской группы "Петромаркет", демпфер по дизтопливу за данный месяц составил около 33 тыс. руб./тонна, по бензину - около 16 тыс. руб./тонна.

"Эти цифры выглядят внушительно, особенно если сравнить их с февральскими уровнями демпфера: тогда по автобензину он составил "минус" 2,940 тыс. руб./т, по дизтопливу - "минус" 277 руб./т. Такой скачок мартовских уровней к февральским связан, прежде всего, с резким ростом цен на нефтепродукты на внешнем рынке на фоне военного конфликта между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой. Также определённое влияние оказало ослабление рубля по отношению к доллару в марте по сравнению с февралем, которое положительно сказывается на величине демпфера", - поясняли в "Петромаркете".

Как сообщалось, в марте нефтяные компании заплатили в казну (по итогам февраля) по топливному демпферу 15 млрд рублей, в феврале (по итогам января) им пришлось заплатить в бюджет 18,8 млрд рублей. Такая ситуация в начале года сложилась из-за ужесточения санкций на российский нефтяной сектор в конце 2025 года, когда дисконты на российскую нефть выросли до $27-30 за баррель, что привело к ухудшению "экспортной альтернативы" стоимости российских нефтепродуктов в расчете демпфера.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.