Рубль позитивно отреагировал на данные об объеме покупок валюты по бюджетному правилу с 8 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский рубль, умеренно снижавшийся в основных валютных парах в начале торгов в среду, в середине дня перешел к умеренному укреплению после публикации Минфином РФ данных об объеме покупок валюты в рамках бюджетного правила с 8 мая.

Так, курс китайского юаня опустился в ходе торгов 6 мая до 10,96 руб./юань против уровня 11,08 руб./юань, вблизи которого он находился до сообщения Минфина.

По мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", позитивная реакция рубля связана с тем, что озвученный Минфином объем покупок валюты в рамках бюджетного правила оказался заметно ниже ожиданий рынка. При этом данный фактор перевесил ощутимое падение мировых цен на нефть, наблюдаемое в среду второй день подряд.

Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

В совокупном объеме средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.

Последний раз Минфин проводил покупку валюты и золота в июне прошлого года, когда общий объем операций составил 28,3 млрд рублей, ежедневных - 1,5 млрд рублей.

В марте и апреле этого года ведомство не проводило операции в рамках бюджетного правила, объяснив это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. В январе и феврале Минфин продавал валюту/золото на 192,1 млрд рублей (по 12,8 млрд рублей в день - рекорд по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций) и 226,8 млрд рублей (11,9 млрд рублей) соответственно.

ЦБ в I полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая по 4 июня будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.