DeepSeek привлекает средства китайских госинвесторов из расчета оценки в $50 млрд

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китайский ИИ-стартап DeepSeek проводит инвестраунд, привлекая средства государственных инвесторов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Некоторые из потенциальных инвесторов оценивали DeepSeek в $50 млрд в ходе недавних переговоров, сообщили источники. Таким образом, оценка компании за последние недели существенно выросла: ранее обсуждался диапазон в $10-30 млрд.

Китайский National Artificial Intelligence Industry Investment Fund - созданный год назад госфонд с капиталом порядка $8,8 млрд - намерен вложить средства в DeepSeek в рамках этого инвестраунда, отмечают источники.

По их словам, ИИ-стартап планирует привлечь не менее нескольких сотен миллионов долларов.

В апреле СМИ сообщали, что китайские технологические гиганты Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. ведут переговоры об инвестициях в DeepSeek, оценивая ИИ-компанию более чем в $20 млрд.

DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, сооснователь которого Лян Вэньфэн создал ИИ-стартап в 2023 году.

DeepSeek получила широкую известность в начале 2025 года, когда она выпустила ИИ-модель, сопоставимую по результатам с американскими конкурентами, несмотря на ограниченный доступ Китая к передовым технологиям и международным специалистам. С тех пор компания сохраняет высокий темп новых релизов.

В апреле китайский стартап представил новую ИИ-модель V4.

