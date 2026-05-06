Инфляция в ОЭСР в марте ускорилась до 4%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в марте резко ускорилась за счет скачка цен на энергоносители.

Потребительские цены в странах организации в позапрошлом месяце выросли на 4% в годовом выражении после роста на 3,4% месяцем ранее.

Усиление подъема цен в марте было отмечено в 33 странах из 37, предоставивших данные. В двух странах инфляция осталась примерно на февральском уровне, а в Словении и Турции рост цен замедлился.

Стоимость энергоносителей в странах ОЭСР в марте подскочила на 8,1% после снижения на 0,5% в феврале. Продукты питания подорожали на 3,6% после роста на 4%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в марте составил 3,7% против 3,6% в феврале.

Инфляция в государствах G20 в марте ускорилась до 4% с 3,7% в феврале, в странах G7 - до 2,8% с 2,1%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.