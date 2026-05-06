Nvidia инвестирует $500 млн в партнерство с Corning по выпуску оптоволокна

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Nvidia Corp. объявил о заключении долгосрочного партнерского соглашения с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning.

В рамках партнерства Nvidia инвестирует $500 млн в строительство трех новых заводов в Северной Каролине и Техасе, где будет выпускаться оптоволокно для центров обработки данных. В результате мощности Corning по выпуску такой продукции в США увеличатся в полтора раза, говорится в совместном пресс-релизе.

Ранее в этом году Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) заключила многолетний контракт на закупку у Corning различной продукции на сумму до $6 млрд.

Акции Corning на предварительных торгах в среду подскочили на 18%. С начала года капитализация компании выросла почти вдвое, до $139,5 млрд.