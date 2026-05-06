Nvidia инвестирует $500 млн в партнерство с Corning по выпуску оптоволокна

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Nvidia Corp. объявил о заключении долгосрочного партнерского соглашения с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning.

В рамках партнерства Nvidia инвестирует $500 млн в строительство трех новых заводов в Северной Каролине и Техасе, где будет выпускаться оптоволокно для центров обработки данных. В результате мощности Corning по выпуску такой продукции в США увеличатся в полтора раза, говорится в совместном пресс-релизе.

Ранее в этом году Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) заключила многолетний контракт на закупку у Corning различной продукции на сумму до $6 млрд.

Акции Corning на предварительных торгах в среду подскочили на 18%. С начала года капитализация компании выросла почти вдвое, до $139,5 млрд.

Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель

Цена бензина в США превысила $4,5 за галлон впервые с июля 2022 года

Минфин с 8 мая по 4 июня планирует направить на покупку валюты/золота 110,3 млрд руб.

Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

