Снижение цен на яйца с 28 апреля по 4 мая ускорилось до 1%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В России с 28 апреля по 4 мая цены на яйца снизились на 1%, сообщил Росстат.

Снижение фиксируется третью неделю подряд. На прошлой неделе яйца подешевели на 0,5%. Таким образом, снижение цен ускорилось в два раза. Но нынешние цены все еще на 20,4% выше, чем они были в начале года.

Ценовые колебания на рынке яиц привели к тому, что, как писал "Коммерсантъ", птицеводы начали обсуждать с регуляторами и отраслевыми союзами введение в стране минимальных и максимальных цен на куриные яйца категории С1. Производители рассчитывают, что "ценовая вилка" поможет в том числе стабилизировать закупочные цены на их продукцию.

Как сообщили "Интерфаксу" в аналитической компании NTech, категория С1 - самая популярная на рынке. В 2025 году на ее долю пришлось 54% продаж яиц в натуральном выражении и 50% - в стоимостном. Яйца категории С0 заняли 35% продаж в натуральном и 42% - в стоимостном выражении.

По данным компании, в 2025 году цена десятка яиц составляла 86 рублей, объем рынка в стоимостном выражении снизился на 13%, до 285 млрд рублей, в натуральном - вырос на 9%, до 33 млрд штук.

По данным Росстата, в марте этого года розничная цена яиц составила в среднем 113,8 рубля за десяток, что на 3% больше, чем годом ранее.

Среди других продовольственных товаров Росстат отметил, в частности, рис, цены на который за период с 28 апреля по 4 мая снизились на 0,4%, свинину - на 0,3%, мясные консервы для детского питания и соль - на 0,2%, сливочное масло и макаронные изделия - на 0,1%.

Среди подорожавшей продукции названы фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%, мясо кур - на 0,5%, гречка - на 0,4%, сахар-песок - на 0,3%, говядина, мороженая рыба, сыры - на 0,2%, подсолнечное масло, творог, пшеничные мука и хлеб, черный чай - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.