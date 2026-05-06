Поиск

"Распериа" подала еще один иск к оппонентам по делу Strabag

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Распериа трейдинг лимитед" подала в Арбитражный суд Калининградской области иск к оппонентам по делу австрийского строительного концерна Strabag на сумму 2,639 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ответчиками по иску выступает Strabag AG и ряд структур группы (Strabag SE, Strabag Real Estate Gmbh, Strabag BRVZ GmbH), SGS Sharmutzelsee Golfhotel & Sportanlagen GmbH, Ханс Петер Хазельштайнер, RE Beteiligungsholding Gmbh и Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien.

В качестве третьих лиц по делу указаны: АО "Кернтнер хауз", АО "Штрабаг", частный фонд семьи Хазельштайнер, ООО "Ранита", АО "Амерустрой", АО "Венский дом", BLR-Baubeteiligungs GmbH, структуры австрийской страховой группы UNIQA (Insurance Group AG, Erwerb von Beteiligungen GmbH, Osterreich Versicherungen AG), а также Райффайзенбанк.

К части этих оппонентов "Распериа" ранее уже подавала иски.

В августе 2024 года "Распериа" подала иск к основным акционерам Strabag на 195 млрд рублей. По этому делу российский суд в январе 2025 года постановил взыскать с ответчиков 2,044 млрд евро. Эти средства были получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка. Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом (28,5 млн акций).

В августе 2025 года "Распериа" подала еще один иск к оппонентам по делу Strabag на сумму, эквивалентную 31,4 млрд рублей. Суд в декабре 2025 года удовлетворил этот иск. В марте 2026 года по этому делу в пользу "Распериа" было списано 31,6 млрд рублей с корреспондентского счета Райффайзенбанка в ЦБ РФ.

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому Raiffeisen Bank International в виде дивидендов. Позже австрийский банк отказался от сделки, объяснив это тем, что в ходе контактов с органами власти он не смог получить необходимое одобрение для нее.

Strabag Распериа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

 Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года

Золото дорожает на 3% на признаках деэскалации на Ближнем Востоке

Brent подешевела на 6,4% до $102,86 за баррель

Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель

 Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель

ФНБ в апреле сократился на 200,6 млрд руб., до 13,213 трлн руб.

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Цена бензина в США превысила $4,5 за галлон впервые с июля 2022 года

 Цена бензина в США превысила $4,5 за галлон впервые с июля 2022 года

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Минфин с 8 мая по 4 июня планирует направить на покупку валюты/золота 110,3 млрд руб.

 Минфин с 8 мая по 4 июня планирует направить на покупку валюты/золота 110,3 млрд руб.
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2087 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9269 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов