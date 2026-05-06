"Распериа" подала еще один иск к оппонентам по делу Strabag
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Распериа трейдинг лимитед" подала в Арбитражный суд Калининградской области иск к оппонентам по делу австрийского строительного концерна Strabag на сумму 2,639 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Ответчиками по иску выступает Strabag AG и ряд структур группы (Strabag SE, Strabag Real Estate Gmbh, Strabag BRVZ GmbH), SGS Sharmutzelsee Golfhotel & Sportanlagen GmbH, Ханс Петер Хазельштайнер, RE Beteiligungsholding Gmbh и Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien.
В качестве третьих лиц по делу указаны: АО "Кернтнер хауз", АО "Штрабаг", частный фонд семьи Хазельштайнер, ООО "Ранита", АО "Амерустрой", АО "Венский дом", BLR-Baubeteiligungs GmbH, структуры австрийской страховой группы UNIQA (Insurance Group AG, Erwerb von Beteiligungen GmbH, Osterreich Versicherungen AG), а также Райффайзенбанк.
К части этих оппонентов "Распериа" ранее уже подавала иски.
В августе 2024 года "Распериа" подала иск к основным акционерам Strabag на 195 млрд рублей. По этому делу российский суд в январе 2025 года постановил взыскать с ответчиков 2,044 млрд евро. Эти средства были получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка. Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом (28,5 млн акций).
В августе 2025 года "Распериа" подала еще один иск к оппонентам по делу Strabag на сумму, эквивалентную 31,4 млрд рублей. Суд в декабре 2025 года удовлетворил этот иск. В марте 2026 года по этому делу в пользу "Распериа" было списано 31,6 млрд рублей с корреспондентского счета Райффайзенбанка в ЦБ РФ.
Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому Raiffeisen Bank International в виде дивидендов. Позже австрийский банк отказался от сделки, объяснив это тем, что в ходе контактов с органами власти он не смог получить необходимое одобрение для нее.