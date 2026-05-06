Поиск

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется чуть выше $108 за баррель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после снижения по итогам торгов во вторник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени торгуются по $108,1 за баррель - на $1,77 (1,61%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на $4,57 (4%), до $109,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,86 (1,82%), до $100,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $4,15 (3,9%), до $102,27 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном. Он также сообщил, что США "на короткий период" приостанавливают проект "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив, чтобы оценить возможности доработки и заключения мирной сделки с Тегераном.

Это заявление было воспринято как сигнал о возможной деэскалации и породило надежды на постепенное восстановление поставок из Персидского залива, написал аналитик LSEG Ань Фам. При этом эксперт добавил, что цены на нефть все ещё на повышенных уровнях, поскольку перспективы мирного соглашения остаются неопределенными, а для полного восстановления торговых потоков потребуется время, даже если сделка будет заключена.

Между тем блокировка Ормузского пролива продолжается. Остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал поставок привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.

Brent WTI Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется чуть выше $108 за баррель

Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

 Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

 Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Количество выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

 Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2076 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов