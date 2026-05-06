Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется чуть выше $108 за баррель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после снижения по итогам торгов во вторник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени торгуются по $108,1 за баррель - на $1,77 (1,61%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на $4,57 (4%), до $109,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,86 (1,82%), до $100,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $4,15 (3,9%), до $102,27 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном. Он также сообщил, что США "на короткий период" приостанавливают проект "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив, чтобы оценить возможности доработки и заключения мирной сделки с Тегераном.

Это заявление было воспринято как сигнал о возможной деэскалации и породило надежды на постепенное восстановление поставок из Персидского залива, написал аналитик LSEG Ань Фам. При этом эксперт добавил, что цены на нефть все ещё на повышенных уровнях, поскольку перспективы мирного соглашения остаются неопределенными, а для полного восстановления торговых потоков потребуется время, даже если сделка будет заключена.

Между тем блокировка Ормузского пролива продолжается. Остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал поставок привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.