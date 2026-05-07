Россия в 2025 году получила рекордную выручку от экспорта вафель

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала вафель на сумму более $152 млн, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 11%, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт превысил 58 тысяч тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Ранее в числе основных покупателей российских вафель в 2025 году "Агроэкспорт" называл Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Китай.

В первом квартале этого года экспортная выручка практически сохранилась на уровне 2025 года и составила $25,5 млн.

По данным Data Bridge Market Research (DBMR), на которые ссылается "Агроэкспорт", объем мирового рынка вафель в 2024 году оценивался в $4,19 млрд и, согласно прогнозам, к 2032 году достигнет $6,23 млрд. Среднегодовой темп роста оценивается в 5,08% за период с 2025 по 2032 год.

