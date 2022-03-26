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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

В мире отметили международный день вафель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Международный день вафель ежегодно 25 марта, праздник имеет шведское происхождение и возник в результате лингвистической ассоциации названия религиозного праздника с едой, рассказывает агентство UPI.

Название праздника происходит от шведского слова "Варфрудаген", обозначающего "День Богоматери". Праздник Благовещения (воспоминание дня, когда архангел возвестил Марии о ее беременности) западные христиане отмечают как раз 25 марта. На шведском языке данный религиозный праздник называется словом похожим на "Ваффельдаген", что означает "День вафель".

Совпадение произношения привело к тому, что шведы прозвали праздник "Днем вафель", и вафли стали традиционной едой в течение дня.

Традиция распространилась на Норвегию и Данию, и в последние годы ее соблюдают рестораны и любители завтраков в таких странах, как Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Индия.

День вафель Швеция
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