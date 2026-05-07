ЦБ отметил, что рост экспортной выручки создает предпосылки для сохранения крепкого рубля

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рост экспортной выручки создает предпосылки для сохранения крепкого курса рубля в ближайшие месяцы, даже несмотря на возобновление операций по бюджетному правилу, говорится в резюме ЦБ РФ по ключевой ставке.

Рубль с мартовского заседания укрепился и вернулся к нижней границе диапазона его колебаний в последние 12 месяцев. Как отмечает ЦБ, основными причинами укрепления стали увеличение продаж валюты экспортерами, выручка которых выросла на фоне высоких мировых цен на сырьевые товары (с учетом лагов ее поступления), а также временное отсутствие операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила.

Поддержку рублю продолжали оказывать высокий дифференциал процентных ставок, сдержанный спрос на импорт, ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранных активах, импортозамещение и действующие внешнеторговые ограничения.

"Крепкий рубль поддерживает дезинфляционные процессы. Рост экспортной выручки создает предпосылки для сохранения крепкого курса в ближайшие месяцы, даже несмотря на возобновление операций по бюджетному правилу. Влияние роста внешней инфляции на динамику внутренних цен, вероятно, будет ограниченным благодаря укреплению рубля, действию демпферных механизмов и страновой структуре импорта", - говорится в резюме.

