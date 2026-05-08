Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует небольшое снижение на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (июльский фьючерс на Brent торгуется выше $100 за баррель) из-за сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке в ожидании мирного соглашения США и Ирана. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2606,77 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1100,48 пункта (-0,3%). Лидерами снижения выступили акции "АЛРОСА" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Русала" (-1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 мая, составляет 74,6209 руб. (-60,37 копейки).

Подешевели также акции "ФосАгро" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,2% "префы"), "Яндекса" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Хэдхантера" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,2%).

Во "втором эшелоне" просели бумаги "Селигдара" (-2,5%) на фоне известий, что совет директоров холдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. В последний раз эта компания платила дивиденды по результатам I полугодия 2024 года - 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей.

Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ. "Большинство участников согласились, что есть пространство для снижения ключевой ставки. Сохранение ставки на текущем уровне может создать риски избыточного охлаждения экономики и последующего существенного отклонения инфляции вниз от цели", - отмечается в документе.

"В то же время при принятии решения необходимо учесть возросшую неопределенность и проинфляционные риски, прежде всего со стороны внешних условий и бюджетной политики. Этому соответствует осторожное снижение ключевой ставки", - объяснил ЦБ апрельское решение снизить ставку на 0,5 п.п. (до 14,5% годовых).

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал Иран быстро согласиться на сделку и вновь пригрозил в противном случае возобновить удары по иранской территории. Американский лидер в очередной раз высказал мнение, что Ираном "управляют лунатики, которые наверняка применят ядерное оружие, если получат к нему доступ".

В этом же посте Трамп сообщил, что Иран в ночь на пятницу обстрелял три американских эсминца, выходивших из Ормузского пролива. По словам президента США, эсминцы не пострадали, а американские военные нанесли эффективные контрудары. При этом Трамп заверил, что режим прекращения огня все еще в силе, несмотря на инцидент с ударами Ирана. "Перемирие продолжается. Оно действует", - сообщил президент США телеканалу ABC News.

В свою очередь командование ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции заявило, что американские эсминцы покинули Ормузский пролив, когда попали под обстрел. По данным командования, обстановка в районе инцидента теперь нормализовалась: боевые действия завершились.

Вооруженные силы США нарушили условия перемирия, совершив несколько атак на юге Ирана, заявили в ночь на пятницу в иранском военном командовании. По сообщению телеканала Press TV, Тегеран обвинил Вашингтон в обстреле иранского танкера в районе города Джаск. Кроме того, согласно заявлению иранского военного командования, США "в сотрудничестве с некоторыми странами региона", атаковали гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана. В командовании добавили, что в ответ на это обстреляли несколько американских военных кораблей, нанеся им повреждения.

Иранское агентство "Фарс" сообщило в четверг, что военные Ирана открыли огонь по силам, которые предприняли попытку атаковать причал на острове Кешм недалеко от порта Бендер-Аббаса. "Произошла перестрелка между иранскими Вооруженными силами и противником, целью его нападения стала коммерческая секция пирса Бахман на Кешме", - заявило агентство.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках настроения стали более осторожными: конкретики в отношении заключения мирного соглашения между Ираном и США пока не появилось, что заставляет участников зафиксировать часть прибыли у рекордных и многонедельных максимумов.

Просевшие цены на энергоносители могут еще больше усилить позиции "медведей" на рынке акций РФ, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с конца августа прошлого года, в то время как Банк России оценил снижение ВВП РФ в первом квартале в 0,5% в годовом выражении, что оказалось ниже февральского прогноза, предсказывавшего рост на 1,6%. В то же время прогноз ЦБ на второй квартал исходит из роста ВВП на 0,9%. С учетом этого ЦБ сохранил годовой прогноз без изменений, ожидая рост российской экономики в 2026 году в диапазоне 0,5-1,5%.

Индекс МосБиржи пока находится выше уровня поддержки 2600 пунктов. Между тем индикатор относительной силы RSI показывает состояние перепроданности рынка, что подогревает вероятность отскока к значению 2700 пунктов, которое теперь выступает уровнем сопротивления. В случае если уровень 2600 пунктов будет сломлен, следующая остановка для индекса МосБиржи будет возможна на 2500 пунктах, считает Калачев.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин предупреждает, что любые принятые в пятницу решения по портфелям могут быть ошибочными.

"Индекс МосБиржи приближается к сильной психологически важной поддержке 2600 пунктов. Основные риски и неопределенность сейчас связаны с действиями Украины в период празднования в России Дня Победы. При этом в субботу и воскресенье торги на Мосбирже проводиться не будут. Сообщения СМИ о масштабной атаке на Москву в минувшие сутки не вызывают оптимизма. В зависимости от того, как пройдут выходные, в начале следующей недели возможен как отскок рынка ближе к 2700 пунктам, так и ускорение снижения - к 2500 пунктам. Поэтому в пятницу лучше не предпринимать никаких действий по изменению портфелей", - считает аналитик.

Фондовые рынки в мире

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,6% во главе с Dow Jones, участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали статданные и отчетности компаний.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и Тегеран приближаются к согласованию документа, который положит конец ближневосточному конфликту и позволит перейти к восстановлению судоходства в Ормузском проливе. США передали Ирану протокол о намерениях, написало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран еще рассматривает предложение по поводу урегулирования. Тегеран пока не пришел к окончательному выводу, сообщило агентство "Тасним".

Американский рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость. Как показали вышедшие в четверг данные министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. - до 200 тыс. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали более значительного подъема - до 205 тыс.

Рекрутинговая Challenger, Gray & Christmas сообщила, что работающие в США компании в январе-апреле объявили о сокращении вдвое меньшего количества рабочих мест, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее аналитическая ADP опубликовала отчет, согласно которому количество рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле увеличилось максимально с января 2025 года.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила в интервью радиоканалу WOSU, что ее базовый сценарий предполагает сохранение ставки американского ЦБ в текущем диапазоне 3,5-3,75% годовых в течение "довольно долгого" времени. Эту точку зрения разделяют и трейдеры, которые не ожидают изменения ставки Федрезерва до конца текущего года.

В Азии в пятницу также наблюдается в основном негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX - на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%) на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке, но умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Опубликованные в пятницу статданные показали, что средний размер зарплат в Японии в марте вырос на 2,7% после подъема на 3,4% в феврале. Стабильное увеличение зарплат может стать еще одним аргументом в пользу повышения ключевой ставки Банка Японии после завершения периода неопределенности, вызванного ближневосточным конфликтом, пишет Trading Ecоnomics.

Объем промышленного производства в ФРГ в марте сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения промпроизводства на 0,5%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу перемирие США и Ирана, а также ослабившей надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $100,6 за баррель (+0,6% и -1,2% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - $95,1 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне).

Накануне падение цен на нефть достигало $5 за баррель благодаря сигналам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.