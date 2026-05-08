Рубль на "Мосбирже" чуть дешевеет к юаню перед праздниками

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню перед праздничными выходными.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,2 копейки до 10,972 рубля. При этом юань оказался на 0,11 копейки выше уровня действующего официального курса.

Минфин возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей. Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая по 4 июня будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля за юань на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

8 мая возобновляются операции по бюджетному правилу, в рамках которых ЦБ РФ будет осуществлять покупки валюты/золота в размере 1,18 млрд рублей в сутки. "Данного объема, на наш взгляд, недостаточно для изменения тренда в рубле, однако это может сдержать инвестиционные продажи в валюте. При этом повышенный объем предложения иностранной валюты из-за роста цен на нефть, а также сохраняющийся слабый спрос со стороны импортеров и населения создают предпосылки для удержания парой юань/рубль в ближайшие сессии позиций в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Также Зварич отмечает, что ближе к концу текущего месяца вырастут риски краткосрочного ухода китайской валюты на более низкие уровни на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.

Цены на нефть возобновили небольшой подъем в пятницу на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу перемирие США и Ирана, а также ослабившей надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

К 10:10 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,39% до $100,42 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,13%, до $94,92 за баррель.

Накануне падение цен на нефть достигало $5 за баррель благодаря сигналам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

Как Brent, так и WTI завершают текущую неделю снижением более чем на 6%.

Московская биржа Brent WTI Банк России Минфин Иран
