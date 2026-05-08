Общее число жалоб потребителей в ЦБ РФ в I квартале выросло на 8,1%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Общее количество жалоб, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг за первый квартал 2026 года, увеличилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 102,1 тыс., говорится в сообщении ЦБ.

Поступило меньше претензий к кредитным организациям. На треть сократилось число жалоб на ипотечное кредитование, на 40,9% – на кибермошенничество, на 43,3% – на ситуации, когда люди под давлением мошенников добровольно передают им деньги или конфиденциальную информацию. "Это результат ужесточения мер, которые регулятор и банки принимают для борьбы с мошенниками", - отмечает ЦБ.

При этом в сравнении с данными за I квартал 2025 года на 45,2% увеличилось количество жалоб, связанных с отказом в проведении операций и приостановкой дистанционного банковского обслуживания. Однако по сравнению с IV кварталом 2025 года в январе-марте 2026 года их поступило на 12% меньше.

Почти на четверть уменьшилось количество жалоб по вопросам страхования. Так, например, на 41,5% реже граждане жаловались на страхование жизни, прежде всего на ИСЖ.

Жалобы на микрофинансовые организации выросли более чем на 47%. Преимущественно они касались возврата денег за дополнительные услуги и проблем, связанных с управлением долгом. В частности, заявители жаловались, что организации не предоставляют документы для проверки начисления процентов, задолженности или о погашении займов. Рост таких жалоб спровоцировала в том числе деятельность так называемых "раздолжнителей", указывает регулятор.

"Мы видим злоупотребления ряда недобросовестных компаний, которые обещают своим клиентам списать долги без последствий. На деле они исчезают сразу после получения оплаты или готовят шаблонные документы, которые человек мог бы составить сам и бесплатно. После подобной "помощи" положение заемщиков часто только усугубляется. Чтобы защитить граждан, мы вместе с участниками финансового рынка и добросовестными юридическими компаниями прорабатываем вопросы стандартизации и регулирования деятельности долговых консультантов. Считаем, что в этой сфере необходимо установить понятные и прозрачные правила работы с людьми, у которых есть просроченная задолженность и которые обращаются за консультацией по поводу банкротства", - отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута (его слова приводятся в сообщении).

В сегменте негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на 44,4% снизилось число жалоб на несогласие граждан с переходом из Социального фонда России в НПФ, а также между НПФ. Кроме того, почти в 2 раза сократились жалобы по вопросам управления паевыми инвестиционными фондами.