Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2600 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу продолжил снижение под давлением сохраняющейся геополитической напряженности, что способствовало сокращению позиций игроками перед длительными выходными; фактором поддержки выступала подросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $101,5 за баррель) на фоне нестабильности на Ближнем Востоке в ожидании мирного соглашения США и Ирана. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа поддержки 2600 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2597,8 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1101,49 пункта (-0,2%). Лидировали в снижении на МосБирже акции ПАО "Южуралзолото" (-4,3%), МКБ (-3,2%), АФК "Система" (-2,5%), "Аэрофлота" (-2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 мая, составил 74,2963 руб. (-32,46 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 1,6-2,3%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 0,51 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "ВК" (-2,4%), "ФосАгро" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,6%), "НЛМК" (-1,6%), "Северстали" (-1,6%), "Русала" (-1,4%), "Норникеля" (-1,2%), "Полюса" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1%), "Хэдхантера" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -1,5% "префы"), "Газпрома" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Минобороны РФ в пятницу обвинило Украину в нарушении перемирия в честь Дня Победы и заявило о зеркальных ответах на удары ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре России, это проявление террористической натуры киевского режима.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал Иран быстро согласиться на сделку и вновь пригрозил в противном случае возобновить военные удары. В этом же посте Трамп сообщил, что Иран в ночь на пятницу обстрелял три американских эсминца, выходивших из Ормузского пролива. По словам президента США, эсминцы не пострадали, а американские военные нанесли эффективные контрудары.

При этом Трамп заверил, что режим прекращения огня все еще в силе, несмотря на инцидент. "Перемирие продолжается. Оно действует", - сообщил президент телеканалу ABC News.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, российский рынок акций завершает неделю на минорной ноте, индекс Мосбиржи пытается удержаться на рубеже 2600 пунктов при пониженных оборотах торгов - сказались тревожность перед длинными выходными, геополитическая неопределенность, укрепление рубля.

Цены на нефть Brent держатся у $100 за баррель Brent, но недельные потери "черного золота" превысили 7%. Ситуация вокруг Ирана остается неопределенной. Тегеран не спешит с ответом на американские мирные инициативы, эпизодически в регионе происходят военные инциденты, Ормузский залив остается закрытым, констатирует эксперт.

На будущей неделе, как ожидается, состоится встреча глав США и Китая. Для инвесторов главным является контекст торговых отношений двух стран. Между тем рынок труда США в апреле оказался сильнее ожиданий, как показала статистика. Число занятых в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls) увеличилось на 115 тыс., что почти в два раза больше прогнозных 65 тыс. Безработица осталась на уровне 4,3%. Стабильность рынка труда может позволить ФРС сосредоточиться на борьбе с инфляцией, соответственно, шансы на снижение процентных ставок уменьшаются.

Следующие торги на "Мосбирже" стартуют в понедельник, который официально в стране будет нерабочим. В связи с этим активность торговли в этот день может быть минимальной, если, конечно, выходные не принесут ярких триггеров. Прогноз по индексу Мосбиржи на начало будущей недели - колебания в коридоре 2570-2670 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, на неделе индекс Мосбиржи продолжил снижение и опустился к 2600 пунктам на фоне упавшей нефти в свете новостей об обсуждении мирного плана Ираном и США. Котировки Brent находятся около $100 за баррель, и это существенно выше прогнозов на начало года, однако в целом поддержка от высоких нефтяных цен была кратковременной и ограничилась мартовским всплеском.

Новости о переговорах между Ираном и США будут способствовать снижению опасений по поводу инфляции в мировой экономике, что в целом благоприятно для золота и может оказать поддержку золотодобытчикам. В преддверии длинных праздничных выходных активность на российском рынке акций существенно снизилась, отметил эксперт.

По словам аналитика Freedom Finance Global (FFG) Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ в пятницу снизился на слабых оборотах в отсутствие позитивных драйверов. Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне неопределенной: Госдеп США грозит отобрать у Ирана контроль над Ормузским проливом, а Тегеран не спешит переходить к мирным переговорам. На этом фоне нефть Brent торгуется выше $100 за баррель. До появления выраженных признаков завершения американо-иранского конфликта колебания цены на североморский сорт нефти будут происходить в рамках $98-105 за баррель, считает аналитик.

Акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-5,4%) реагируют на ожидания разблокировки Ормузского пролива, после которой ставки на фрахт снизятся. В целом бумаги сектора морских грузоперевозок выглядят не самыми привлекательными инвестидеями на фоне ожиданий деэскалации конфликта в Иране. Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 11 мая - колебания в диапазоне 2600-2700 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций продолжает испытывать недостаток в "бычьих" драйверах движения.

Перспективы скорого заключения мирного соглашения между Ираном и США остаются неопределенными, американская сторона ждет ответа Исламской республики на предложенные пункты возможной сделки. Геополитическая напряженность в ближневосточном регионе и, в частности, в Ормузском проливе сохраняется, что удерживает покупателей на рынке.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в сдержанном "минусе" и воздержались от обновления минимумов недели, к которым могут стремиться в ближайшие сессии из-за отсутствия значимых фундаментальных драйверов для роста. Инвесторы в РФ в текущих условиях продолжают искать поддержки в отдельных корпоративных историях, при этом начало закрытия дивидендных реестров может снижать краткосрочный интерес как к конкретным эмитентам, так и к "широкому рынку" в целом, считает Кожухова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин предупреждает, что любые принятые в пятницу решения по портфелям могут быть ошибочными.

"Основные риски и неопределенность сейчас связаны с действиями Украины в период празднования в России Дня Победы. При этом в субботу и воскресенье торги на Мосбирже проводиться не будут. Сообщения СМИ о масштабной атаке на Москву в минувшие сутки не вызывают оптимизма. В зависимости от того, как пройдут выходные, в начале следующей недели возможен как отскок рынка ближе к 2700 пунктам, так и ускорение снижения - к 2500 пунктам. Поэтому в пятницу лучше не предпринимать никаких действий по изменению портфелей", - считает аналитик.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX - на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%) на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке, в Европе динамика смешанная (индекс CAC40 не изменился, FTSE подрос на 0,4%, DAX просел на 1,2%), "плюсуют" США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,1-1,8% во главе с Nasdaq).

Опубликованные в пятницу статданные показали, что средний размер зарплат в Японии в марте вырос на 2,7% после подъема на 3,4% в феврале. Стабильное увеличение зарплат может стать еще одним аргументом в пользу повышения ключевой ставки Банка Японии после завершения периода неопределенности, вызванного ближневосточным конфликтом, пишет Trading Ecоnomics.

Объем промышленного производства в ФРГ в марте сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения промпроизводства на 0,5%, по данным Trading Economics.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в апреле выросло на 115 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 62 тыс. Данные о росте числа рабочих мест в марте пересмотрены до 185 тыс. с 178 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на мартовском уровне 4,3%, как и ожидали эксперты.

Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 48,2 пункта по сравнению с 49,8 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор второй месяц подряд обновил исторический минимум. Аналитики ожидали снижения показателя до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены растут на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу перемирие США и Ирана, а также ослабившей надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $101,59 за баррель (+1,5% и -1,2% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - $95,67 за баррель (+0,9% и -0,3% накануне).

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $99,55 за баррель, на WTI - до $93,82 за баррель.

Иранские вооруженные силы и корабли США обстреливают друг друга в районе Ормузского пролива, сообщило в пятницу информагентство "Фарс". По данным агентства, разрозненные столкновения между вооруженными силами Ирана и американскими кораблями в этом районе продолжаются уже некоторое время.

Телеканал Fox News сообщил, что военные США осуществили авиаудары и поразили несколько пустых танкеров, которые пытались прорвать их блокаду.

В Вашингтоне ждут, что Тегеран уже в эту пятницу передаст ответ на американские предложения по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Риме.

Между тем, большинство инвесторов ожидают, что проблемы с поставками через Ормузский пролив будут сохраняться и во втором полугодии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Goldman Sachs среди 837 клиентов в период с 4 по 6 мая. Большинство респондентов не ожидают нормализации поставок раньше июля, при этом 43% опрошенных считают, что улучшения ситуации не стоит ждать раньше августа.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (-7,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-6,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-5,4%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-5,4%), "СПБ биржи" (-5,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-5%), ПАО "Владимирский химический завод" (-4,1%), ПАО "Светофор Групп" (-3,4%).

Просели бумаги "Селигдара" (-2,5%) на фоне известий, что совет директоров холдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. В последний раз эта компания платила дивиденды по результатам I полугодия 2024 года - 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Россети Томск" (+18,9% и +26,4% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (+9,9%), "Саратовэнерго" (+9,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+8,4%), "ТГК-2" (+7,1%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+6,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,9%).

Девелоперская группа "Эталон" (+1,1%) (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") в первом квартале 2026 года сократила продажи на 34% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 24,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Группа за отчетный период реализовала 90 тыс. кв. метров недвижимости (снижение в 2,1 раза).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,73 млрд рублей (из них 2,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,124 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,042 млрд рублей на акции ВТБ).