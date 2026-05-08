СД "Роснефти" 12 мая рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2025 год

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" на заседании 12 мая рассмотрит рекомендацию по распределению прибыли и размеру дивидендов по результатам 2025 года, сообщила компания.

Также в числе вопросов повестки - предварительное утверждение годового отчета, вопрос проведения годового собрания акционеров и утверждение его повестки.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд руб., в 2025 году - 293 млрд рублей. Промежуточный дивиденд составил 11,56 руб. на акцию. Исходя из дивидендной политики финальный дивиденд за 2025 год может составить 2,26 руб./а.


