Китай сократил импорт газа на 13% в марте на фоне глобального энергетического кризиса

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире импортер природного газа - Китай в марте 2026 года принял суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) 10,947 млрд куб. м газа, что на 13% меньше, чем годом ранее (12,57 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управление КНР.

На мировом рынке СПГ в начале года главным фактором была холодная погода в Европе. Лишенные доступа к российским поставкам европейские покупатели в борьбе за дополнительные партии СПГ предлагали заметные премии по отношению к ценам в Азии. В марте начался кризис в Персидском заливе, что лишило мировой рынок существенной доли предложения нефти и СПГ и взвинтило цены.

При этом благодаря опоре Китая на долгосрочные контракты средняя стоимость импортируемого газа составила в марте лишь $329 за тысячу кубометров (после $302 в феврале), при том, что на спотовом рынке в это время цена была в два раза выше.

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего выход российских поставок по газопроводу "Сила Сибири" на плановый уровень. Для Китая все более важным источником поставок стали газопроводы, а не СПГ. При этом страна все более активно перепродает сжиженный природный газ из своего портфеля другим покупателям региона.

Россия также является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Детальную статистику по способам доставки, а также поставщикам ГТУ КНР опубликует позднее, 18 и 20 мая.

