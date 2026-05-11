Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций не показывают единой динамики на торгах в понедельник.

В центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке. Надежды на скорое завершение конфликта в регионе ослабли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу CBS News, что конфликт с Ираном еще не завершен, поскольку остается нерешенным ядерный вопрос.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:40 по Москве опустился на 0,15%, до 611,2 пункта.

Германский DAX теряет 0,17%, французский CAC 40 - 0,96%, британский FTSE 100 прибавляет 0,13%, итальянский FTSE MIB - 0,14%, испанский IBEX 35 колеблется между ростом и снижением.

Продолжение конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого остается заблокированным Ормузский пролив, способствует повышению цен на энергоносители и усилению инфляционного давления в мире.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит основные процентные ставки два раза по 25 базисных пунктов (б.п.) в этом году. Рост потребительских цен в еврозоне в апреле ускорился до 3% с 2,6% месяцем ранее в связи со скачком цен на нефть.

Котировки акций нефтекомпаний повышаются в понедельник вслед за подъемом стоимости нефти. Бумаги BP подорожали на 0,7%, Shell - на 0,4%, TotalEnergies - на 0,5%, Eni - на 1,5%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 являются акции германского сервиса доставки еды Delivery Hero (+9%). В понедельник стало известно, что Prosus NV продала 5% акций Delivery Hero гонконгской инвесткомпании Aspex Management за 335 млн евро.

Заметно дорожают также бумаги International Consolidated Airlines (+5,7%), Raiffeisen Bank International (+4,8%), Novo Nordisk (+3,8%).

В число лидеров снижения в сводном индексе входят акции оборонных компаний - итальянской Leonaro (+4,6%) и германской Renk Group (-4,5%). Бумаги других представителей сектора также дешевеют, в том числе Rheinmetall (-2,9%), Hensoldt (-2,5%), Babcock International (-2,8%).

Капитализация Hannover Re уменьшилась на 2,5%. Чистая прибыль перестраховочной компании в первом квартале выросла на 48%, до 710,6 млн евро, но оказалась ниже консенсус-прогноза экспертов в 721 млн евро. Выручка от перестрахования уменьшилась на 6,4%, до 6,52 млрд евро при среднем прогнозе аналитиков в 7,1 млрд евро.