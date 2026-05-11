Фондовые индексы АТР не показали единой динамики

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики на торгах в понедельник.

Давление на рынки акций оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Надежды на скорое завершение конфликта в регионе ослабли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в интервью телеканалу CBS News, что конфликт с Ираном еще не завершен, поскольку остается ядерный вопрос.

Продолжение конфликта, из-за которого остается заблокированным Ормузский пролив, способствует повышению цен на энергоносители, что особенно серьезно сказывается на странах-импортерах нефти, таких как Япония.

Японский Nikkei опустился на 0,5% по итогам торгов. Лидером снижения в Токио стали акции Nintendo (-8,4%). Кроме того, резко подешевели бумаги NH Foods (-7,5%), SoftBank Group (-6,3%), Sumitomo Metal Mining (-4,3%).

Между тем акции Sony Group, анонсировавшей ранее планы обратного выкупа акций на 500 млрд иен (более $3 млрд), прибавили 8,3%.

Китайский рынок акций вырос благодаря позитивным статданным и подъему котировок акций IT-компаний. Трейдеры ждут визита Трампа в КНР, который пройдет с 13 по 15 мая.

Объем китайского экспорта в апреле вырос на 14,1% в годовом выражении, до рекордных $359,44 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Импорт увеличился на 25,3%, составив $274,62 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 7,9%, импорта - на 15,2%, по данным Trading Economics.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, опубликованные в понедельник, показали ускорение темпов роста потребительских цен в Китае в апреле до 1,2% в годовом выражении с мартовских 1%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение цен на 0,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 1,1% к закрытию рынка, достигнув максимума с июня 2015 года. Лидером роста в Шанхае стали акции фармкомпании Hunan Nucien Pharmaceutical (+20,02%). По 20% прибавили в цене бумаги еще нескольких компаний, в том числе Kewell Technology, Shanghai Skychem Technology, Shenzhen Shenkeda Intelligent Equipment.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,05%. В числе лидеров роста оказались акции Longfor Grop (+8,4%), Lenovo Group (+6,9%), Li Auto Inc. (+5,4%), в лидерах снижения - Trip.com (-4%), Alibaba Group Holding (-3,7%), Sunny Optical (-3,4%).

Южнокорейский индекс Kospi подскочил до рекордного максимума, прибавив 4,3%, вслед за подъемом котировок бумаг Samsung Electronics (+6,3%) и SK Hynix (+15,5%). Кроме того, в Сеуле заметно подорожали акции Hyundai Motor (+5,4%), HD Hyundai Heave Industries (+4,1%), Kia Corp. (+6,2%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.