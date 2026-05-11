Поиск

Фондовые индексы АТР не показали единой динамики

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики на торгах в понедельник.

Давление на рынки акций оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Надежды на скорое завершение конфликта в регионе ослабли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в интервью телеканалу CBS News, что конфликт с Ираном еще не завершен, поскольку остается ядерный вопрос.

Продолжение конфликта, из-за которого остается заблокированным Ормузский пролив, способствует повышению цен на энергоносители, что особенно серьезно сказывается на странах-импортерах нефти, таких как Япония.

Японский Nikkei опустился на 0,5% по итогам торгов. Лидером снижения в Токио стали акции Nintendo (-8,4%). Кроме того, резко подешевели бумаги NH Foods (-7,5%), SoftBank Group (-6,3%), Sumitomo Metal Mining (-4,3%).

Между тем акции Sony Group, анонсировавшей ранее планы обратного выкупа акций на 500 млрд иен (более $3 млрд), прибавили 8,3%.

Китайский рынок акций вырос благодаря позитивным статданным и подъему котировок акций IT-компаний. Трейдеры ждут визита Трампа в КНР, который пройдет с 13 по 15 мая.

Объем китайского экспорта в апреле вырос на 14,1% в годовом выражении, до рекордных $359,44 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Импорт увеличился на 25,3%, составив $274,62 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 7,9%, импорта - на 15,2%, по данным Trading Economics.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, опубликованные в понедельник, показали ускорение темпов роста потребительских цен в Китае в апреле до 1,2% в годовом выражении с мартовских 1%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение цен на 0,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 1,1% к закрытию рынка, достигнув максимума с июня 2015 года. Лидером роста в Шанхае стали акции фармкомпании Hunan Nucien Pharmaceutical (+20,02%). По 20% прибавили в цене бумаги еще нескольких компаний, в том числе Kewell Technology, Shanghai Skychem Technology, Shenzhen Shenkeda Intelligent Equipment.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,05%. В числе лидеров роста оказались акции Longfor Grop (+8,4%), Lenovo Group (+6,9%), Li Auto Inc. (+5,4%), в лидерах снижения - Trip.com (-4%), Alibaba Group Holding (-3,7%), Sunny Optical (-3,4%).

Южнокорейский индекс Kospi подскочил до рекордного максимума, прибавив 4,3%, вслед за подъемом котировок бумаг Samsung Electronics (+6,3%) и SK Hynix (+15,5%). Кроме того, в Сеуле заметно подорожали акции Hyundai Motor (+5,4%), HD Hyundai Heave Industries (+4,1%), Kia Corp. (+6,2%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.

АТР Shanghai Composite Nikkei Hang Seng Kospi S&P/ASX 200
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $104 за баррель

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8%

Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

 Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года

 Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

NBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду США

Структура владения нефтехимической группой "ЭКТОС" сменится на российскую

 Структура владения нефтехимической группой "ЭКТОС" сменится на российскую

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов

 Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов