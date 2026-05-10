Трамп назвал неприемлемым иранское предложение об урегулировании

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

"Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Раннее воскресенье сообщалось, что Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США.