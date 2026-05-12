США высвободили 53 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в понедельник высвободили 53,3 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (СПР) для предоставления энергетическим компаниям в рамках глобальных усилий по стабилизации цен на нефть после военной кампании против Ирана, сообщило министерство энергетики США.

Указывается, что этот шаг является частью обещания США добавить 172 млн баррелей на мировой рынок. Это обязательство, объявленное в марте в рамках инициативы Международного энергетического агентства (МЭА), в которой участвуют более 30 стран, было направлено на добавление в общей сложности примерно 400 млн баррелей нефти на мировой рынок.

По данным министерства энергетики, на сегодняшний день из американского госрезерва на рынок поставлено уже около 35 млн баррелей нефти.

Как отмечает телеканал CNN, закрытие Ираном Ормузского пролива, жизненно важного водного пути, по которому до конфликта проходило 20% мировых поставок нефти и природного газа, привело к росту цен на нефть и инфляционному давлению на мировую экономику. Цены на нефть выросли примерно на 45%, или примерно на 30 долл. за баррель, с начала конфликта с Ираном.

Хотя некоторые производители, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, нашли альтернативные пути экспорта, по оценкам аналитиков, около 10-12 млн баррелей сырой нефти ежедневно остаются недоступными для мировых рынков.

По предварительным оценкам Управления энергетической информации США, мировое потребление нефти в прошлом году составило около 103 млн баррелей в день.

Стратегический нефтяной резерв США - это крупнейший в мире аварийный запас сырой нефти. Федеральное правительство поддерживает этот резерв с 1975 года, чтобы защитить экономику Соединенных Штатов от серьезных перебоев в поставках нефти.