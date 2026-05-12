Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2% на старте торгов основной сессии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, снижения металлов и подросшей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent превысил $106 за баррель) из-за сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, а также надежд на ослабление геополитической напряженности.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2651,91 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1124,43 пункта (-0,2%). Лидируют в снижении после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Хэдхантера" (-8,3%, до 2668 рублей; выплаты за II полугодие 2025 года - 233 рубля на бумагу) и банка "Санкт-Петербург" (-7,8%, до 316,61 рубля; выплаты за 2025 год - 26,23 рубля), подорожали бумаги "Норникеля" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,3%), ВТБ (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 мая, составляет 74,2963 руб. (-32,46 копейки).

