СД "Газпрома" 19 мая заочно выдаст рекомендацию по дивидендам за 2025 год

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" 19 мая обсудит рекомендацию по размеру дивидендов за 2025 год годовому собранию акционеров, говорится в сообщении эмитента. Голосование СД по вопросам повестки дня пройдет в заочной форме.

Также совет определит способ принятия решений собранием, утвердит повестку дня.

В последние годы компания не выплачивает дивиденды акционерам.

В апреле "Газпром" опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за 2025 год. Аналитики едины во мнении, что ожидать выплаты дивидендов компании за 2025 года не стоит. "Несмотря на наличие прибыли, вопрос дивидендов, на наш взгляд, остается пока закрытым из-за приоритета долговой политики. При общем долге в 6,7 трлн руб. и коэффициенте "чистый долг"/EBITDA на уровне 2,07х компания будет направлять ликвидность на плановое погашение обязательств", - отмечают в ПСБ. В Совкомбанке посчитали, что "свободный денежный поток с учётом процентных корректировок уходит в отрицательную зону". Из этого БКС делает вывод, что "денег для выплаты дивидендов, по сути, нет - это косвенно подтверждает и полное молчание руководства компании на эту тему".

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

Brent подорожала до $104,91 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

