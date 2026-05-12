ЦБ РФ предложил схему санаций на деньги Фонда обязательного страхования вкладов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает создание специального фонда финансового оздоровления на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), который будет формироваться из средств фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ), рассказал "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По его словам, это предложение поднималось в рамках подготовки новой стратегии развития АСВ до 2030 года и сейчас прорабатывается с участием профильных ведомств.

На данный момент в арсенале ЦБ есть два основных механизма санации: с участием АСВ (активно использовался до 2016 года) и прямое вхождение ЦБ в капитал проблемного банка с его последующей продажей (по такой схеме, в частности, оздоравливался банк "Открытие").

Источниками финансирования санаций в РФ являются преимущественно средства федерального бюджета и Банка России, в то время как в международной практике фокус смещен на средства менеджмента, собственников и ресурсы банковского сектора. Несмотря на то, что по закону средства ФОСВ могут направляться на финансовое оздоровление, эта опция применялась лишь в отношении трех банков в ходе процедуры передачи части активов и обязательств.

Ограниченное использование ФОСВ для спасения проблемных банков было связано с высокой нагрузкой на фонд в годы активной расчистки банковского сектора от недобросовестных игроков, рассказал собеседник агентства. Для выплаты страхового возмещения АСВ даже пришлось использовать кредитные средства Банка России. Пик долговой нагрузки пришелся на 2017 год, когда задолженность АСВ перед ЦБ превысила 800 млрд рублей. В конце 2022 года госкорпорация полностью погасила долг перед ЦБ, а на 1 января 2026 года размер средств ФОСВ составил 1,14 трлн рублей.

По словам собеседника агентства, с учетом хорошей наполняемости ФОСВ регулятор готов обсудить использование его средств при санации кредитных организаций, если возникнет такая необходимость. Для этого ЦБ предлагает создать отдельный целевой фонд финансового оздоровления, который будет формироваться за счет частичного перераспределения средств ФОСВ. Эта схема не предполагает дополнительные взносы банков и изменение схемы уплаты взносов в фонд страхования вкладов, уточнил источник. При нехватке средств фонда финансового оздоровления ЦБ может предоставить ему кредит по рыночной ставке.

Предполагается, что управлять этим фондом будет АСВ, которое выступит в роли санатора и докапитализирует проблемный банк, а затем его продаст. Альтернативным вариантом может стать внесение АСВ в капитал банка ценных бумаг, в которые инвестированы свободные средства фонда финансового оздоровления. Средства от продажи банка будут поступать в фонд финансового оздоровления.

Банк России и АСВ не комментируют эту информацию.