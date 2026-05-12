Поиск

"Аэрофлот" приобрел принадлежавшего французской Teleperformance оператора контакт-центров

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" стал основным владельцем российского оператора контакт-центров "Директ Стар", который ранее принадлежал французской корпорации Teleperformance SE.

По данным ЕГРЮЛ, в начале мая авиакомпания приобрела 80% в ООО "УК Директ Стар". Последнюю в марте 2025 года учредили гражданки РФ Екатерина Осина (возглавляет компанию; размер доли при регистрации - 99,9999%) и Татьяна Никитина (0,0001%), а в декабре она стала материнской структурой для ООО "Директ Стар".

До этого 100% в ООО "Директ Стар" принадлежали Teleperformance, говорится в отчете оператора за прошлый год. Для выкупа пакета российским ООО "УК Директ Стар" было получено разрешение от правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Долю в 71% в "Директ Стар" Teleperformance приобрела в 2006 году у PPE Group - в то время одного из крупнейших в России поставщиков услуг в области директ-маркетинга и продаж товаров по почте (в состав группы входил, в том числе интернет-магазин "Озон").

ООО "Директ Стар" создано в 1999 году. Прошлый год компания завершила с выручкой по РСБУ в 2,1 млрд руб. (-13%) и чистым убытком в 363 млн руб., что в почти в 14 раз превысило убыток за предыдущий год. При этом как минимум в 2021-2023 гг. компания была прибыльна. Долгосрочные обязательства ООО на конец 2025 года были на уровне 119 млн руб. (-47% г/г), краткосрочные - 536 млн руб. (-39%), при этом бОльшую часть этой суммы - 329 млн - составила кредиторская задолженность. У ООО "Директ Стар" есть также дочерняя компания - ООО "Директ Бизнес Солюшн": ее выручка в прошлом году составила 282 млн руб. (-33%), а прибыль - 4 млн руб. (против 65,5 млн руб. годом ранее).

Аэрофлот Teleperformance Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

Brent подорожала до $104,91 за баррель

 Brent подорожала до $104,91 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%

Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

 Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $104 за баррель

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2165 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9351 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов